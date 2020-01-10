Весь декабрь DPD доставляла под рекордной «нагрузкой»

10 Января 2020

Самым «тяжелым маршрутом» стало направление «Екатеринбург-Тюмень»

По итогам декабря 2019 года объемы отправок крупногабаритных посылок выросли на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Логирусу» в DPD Россия. При этом половина заказов по весу не превышала 50 кг. По сравнению с ноябрем 2019-го рост намного скромнее – на 11%.

Самым популярным «тяжелым маршрутом» в отчетном периоде стала доставка из Екатеринбурга в Тюмень. К слову, Екатеринбург по итогам 2019 года занял второе место в топ-5 городов с наибольшим объемом отправок по услуге DPD Online MAX. Всего за год количество отправок здесь выросло в девять раз.

В целом же, половина доставок по услуге DPD Online MAX приходится на 280 направлений.

Стремительный рост показала и опция по подъему крупногабаритных заказов из интернет-магазинов на этаж. По сравнению с декабрем 2018-го, ею стали пользоваться на 66% чаще.

Напомним, в 2019 году среднее количество отправок крупногабаритных онлайн-заказов в месяц выросло в пять раз по сравнению с 2018 годом. LR

Тэги: DPD, статистика, крупногабаритные грузы, e-commerce, интернет-торговля, электронная коммерция

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