Вернуть Крым и преодолеть бедность: какие популистские обещания дают нардепы

Слово и дело

Партии и политики во время предвыборной кампании руководствуются принципом «ради победы все средства хороши», включая в свои программы малореальные и откровенно популистские обещания вроде «снизить тарифы в надцать раз» или «преодолеть бедность». После выборов они продолжают озвучивать похожие обещания, чтобы сохранить интерес избирателей к себе. «Слово и дело» сегодня предлагает посмотреть, какие популистские обещания дают народные депутаты. Для удобства мы поделили их на четыре категории.

Обещания без конкретных показателей или плана достижения цели

Первая категория – это трудновыполнимые, абстрактные обещания, у которых нет конкретных сроков или показателей для выполнения, или плана достижения цели.

Например, мажоритарщик от Киевской области Александр Дубинский в предвыборной программе обещал «раз и навсегда решить проблему мусора» в своем округе. Что депутат подразумевает под решением «мусорной» проблемы, каким образом он ее будет решать (например, будет лоббировать строительство мусороперерабатывающего завода) – непонятно.

Мажоритарщик Геннадий Вацак (сейчас член группы «Довіра») в программе обещал преодолеть низкие доходы и бедность людей. Во-первых, в обещании не указано, что депутат считает низкими доходом (у каждого человека есть свое мнение на этот счет). Во-вторых, нардеп не раскрыл, как именно он будет поднимать доходы граждан и бороться с бедностью. В-третьих, как ни печально, полностью преодолеть бедность невозможно.

«Слуга народа» Дмитрий Любота обещал в программе уничтожить коррупцию на всех уровнях. Хотя депутат голосовал за законы, направленные на борьбу с коррупцией, как и бедность, ее нельзя полностью искоренить. Коррупция существует во всех странах.

Его коллега по фракции Вячеслав Медяник в программе обещал преодолеть экономические преступления. Полностью преодолеть их нельзя, но можно создать орган для их эффективного расследования.

Вячеслав Рублев включил в программу обещание трудоустроить молодежь. Но обещание неконкретное – стоило указать, сколько именно молодежи и как депутат намерен трудоустроить.

Обещания кого-то посадить или наказать

Привлекать человека к уголовной ответственности – это компетенция правоохранительных органов и судов. Но депутаты (и не только) часто обещают посадить кого-нибудь.

Александр Дубинский в программе обещал «наказать всех, кто грабил страну». Уже в статусе депутата он заявлял, что Игорь Кононенко будет сидеть.

Нардеп Александр Качура пообещал сделать все для привлечения Петра Порошенко к ответственности за «предательство национальных интересов Украины». Но максимум, что может сделать депутат – обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

Очень абстрактное обещание есть в программе мажоритарщика от Киевской области Анны Скороход: «Мы не дадим никаким бандитам отобрать или захватить вашу землю. Виновные будут наказаны». Владислав Бородин в программе обещал взять под свой контроль борьбу с казнокрадством и местными коррупционерами.

Обещания, выполнение которых зависит от международной конъюнктуры

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обещала вернуть Крым и восстановить мир в Украине. Юрий Бойко из «Оппозиционной платформы – За жизнь» обещал вернуть оккупированные территории. То есть это обязательства, ситуация с выполнением которых зависит от международной обстановки или даже воли отдельных политиков (например, российского президента Владимира Путина), но точно не от нардепа.

Бойко обещал, что «Оппозиционная платформа» вернет украинские товары на российский рынок. Петр Порошенко обещал в 2023 году подать заявки на членство в Евросоюзе и НАТО (но мы понимаем, что здесь все зависит не от народного депутата).

Сразу несколько депутатов – Сергей Бунин, Вячеслав Рублев и Сергей Нагорняк – в программе обещали подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС. Во-первых, переговоры о соглашении ведутся на уровне правительства, а во-вторых, это не односторонний процесс – договор должны одобрить в ЕС.

Обещания, выполнение которых выходит за границы депутатских полномочий

В этой категории самый большой пласт популистских обещаний народных депутатов: они обещают то, что должны выполнить органы исполнительной власти или местного самоуправления.

Например, в компетенции исполнительной власти и госорганов обещания Николая Тищенко сократить количество госорганов и провести аудит государственных функций. Также как и обещание увеличить добычу отечественного газа, которое давали Максим Грищук, Игорь Герасименко и Максим Пашковский.

Точно не нардеп может выполнить обещание Дубинского выбрать лучших и компетентных кандидатов для управления коммунальными предприятиями.

На самом деле, нардепы очень часто пытаются взять на себя полномочия местной власти, это касается в основном мажоритарщиков. Дмитрий Гурин «покусился» на работу столичного мэра и обещал в программе приложить усилия, чтобы сделать Киев самым зеленым городом Европы, а также обещал пронумеровать и описать каждое дерево в городе.

Людмила Буймистер обещала в программе обеспечить строительство паркингов, чтобы разгрузить центральную часть Шевченковского района Киева. Богдан Яременко обещал, что местная власть Киева будет в первую очередь финансировать системы водоснабжения и отопления, ремонт дорог.

Мажоритарщик Артем Дубнов в предвыборной программе пообещал содействовать улучшению условий отдыха на Троещине, а Александр Горобец – поддерживать создание новых парков, скверов и зеленых зон в Вишневом, Ирпене, Боярке и других населенных пунктах области. Всем этим должна заниматься местная власть.

Напомним, ранее «Слово и дело» писало, кто из народных депутатов голосовал за решения парламента вопреки своим обещаниям.

Также в нашем материале можно прочитать, по каким вопросам нардепы обещают провести референдумы.

Александра Худякова, Сергей Михальков, специально для «Слово и дело»

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