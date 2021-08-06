Верховный суд разрешил футболисту Булыкину выдвигаться в ГД РФ | Новости политики

Верховный суд РФ отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Дмитрия Булыкина в качестве кандидата на выборах в Госдуму от партии «Родина»

Напомним, резонансное решение Центризбирком принял на прошлой неделе. Юристам удалось доказать суду, что подобная практика является незаконной.

Решение ВС прокомментировал депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв, отметивший беспристрастную работу суда.

«Прокуратура РФ была беспристрастна, Верховный суд справедлив. Что же касается ЦИК РФ, то мы относимся к его позиции без претензий. Понимаем, что члены Центризбиркома следовали своим внутренним инструкциям. Очень важно, что справедливость и законность восторжествовали!» — рассказал Журавлёв.

Также оценку ситуации дал и сам Булыкин. Футболист рассказал, что доволен итоговым решением, а также поблагодарил своих сопартийцев за помощь.

«Я рад, что Верховный суд принял справедливое решение. И благодарю партию «Родина», которая отстояла мое конституционное право быть кандидатом федерального списка», — рассказал Булыкин.

Кроме того, спортсмен рассказал о своих планах на ближайшее будущее и выразил надежду на отсутствие дальнейшего противодействия.

«Продолжаем двигаться дальше. На август большие планы: посетить несколько регионов в рамках программы «100 городов», встретиться с многодетными семьями, поднять экологические проблемы и, конечно, тему развития и доступности массового детского спорта. Очень надеюсь, что мне и моим коллегам больше не будут «вставлять палки в колеса», — отметил футболист.