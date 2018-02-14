Верховный суд принял иск Собчак по отмене регистрации Путина кандидатом: EADaily

Верховный суд России принял иск кандидата в президенты Ксении Собчак против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать в качестве кандидата на президентских выборах действующего президента Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС, Верховный суд рассмотрит иск 16 февраля. «Верховный суд принял иск Собчак, его рассмотрение назначено на 16 февраля», — сказали в суде.

Как сообщает РИА Новости, на иск уже отреагировал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который также баллотируется на выборах. Он отметил, что в разработке российской Конституции участвовал отец Собчак. «Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова „подряд“ в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, — это Анатолий Александрович Собчак», — сказал Жириновский.

В ЦИК при этом отмечают, что иск Собчак «несостоятельный», хотя и добавляют, что у кандидата есть право на его подачу.

В исковом заявлении Собчак указывает на то, что Путин «не имеет права выдвигаться», поскольку неоднократно занимал должность президента.

При этом напомним, сто согласно 81-й статье Конституции, один и тот же человек не может занимать должность главы государства «более двух сроков подряд». У Путина такой ситуации еще не возникало.

Как ранее сообщало EADaily, по данным ВЦИОМ, 71,5% россиян проголосовали бы за президента России Владимира Путина на выборах главы государства, если бы они прошли в это воскресенье. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали бы 7,3% опрошенных, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,5% респондентов, за телеведущую Ксению Собчак — 1,0%, за основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского — 0,8%, за главу партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 0,5%, за бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,2%, за руководителя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 0,1%.





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