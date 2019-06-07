Верховный суд отклонил иск скандального Семочко о восстановлении в должности — новости политики

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В ВСУ отметили, что для обращения в суд по делам относительно принятия граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается месячный срок.

Верховный суд отклонил иск Сергея Семочко о восстановлении в должности / скриншот ZIK

Верховный суд Украины отказал бывшему первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочку в рассмотрении иска о незаконном увольнении с должности президентом и восстановлении в должности, поскольку он опоздал со сроком подачи заявления в суд.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает zn.ua.

«Ознакомившись с исковым заявлением суд считает, что его следует оставить без движения», — говорится в выводе суда.

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В частности, в ВСУ отметили, что для обращения в суд по делам относительно принятия граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается месячный срок. Семочко был уволен с должности 12 апреля однако исковое заявление подал только 23 мая. Для рассмотрения заявления Семочко должен был обратиться в суд с заявлением о продлении срока подачи иска или указать уважительную причину, почему не уложился в определенный законодательством срок.

Однако с соответствующими обращениями истец в суд не обращался, а также не предоставил к исковому заявлению имеющиеся у него доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются исковые требования. Более того, он требовал истребовании этих доказательств в Администрации президента.

Напомним, что уже после инаугурации президента Владимира Зеленского уволенный с должности первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко подал в суд с требованием отменить указ президента Порошенко о его увольнении.

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