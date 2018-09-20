Верховная Рада уволила 13 членов ЦИК

Постановлением предусматривается увольнение членов ЦИК в связи с окончанием срока полномочий.

Верховная Рада приняла решение об увольнении 13 членов ЦИК фото УНИАН

Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении с должности членов Центральной избирательной комиссии (№ 4789-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 278 народных депутатов из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается в связи с окончанием срока полномочий уволить с должности членов Центральной избирательной комиссии Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Игоря Жиденко, Татьяну Лукаш, Андрея Магеру, Александра Осадчука, Михаила Охендовского, Бронислава Райковского, Жанну Усенко-Черную, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова и Валерия Шелудько.

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Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 5 февраля внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК 14 кандидатур. Однако народные депутаты не смогли договориться о голосовании за назначение новых членов ЦИК. 7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек.

В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

5 июля парламент отказался рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций заявили, что их кандидатуры не учтены или большинство кандидатов в ЦИК находятся под влиянием Администрации президента.

18 сентября ВР приняла закон об увеличении количества членов ЦИК с 15 до 17 человек, который голосовался сразу в первом чтении и целиком.

Депутаты заявляли, что закон принимается с нарушением Регламента ВР, поскольку должен быть срок для внесения альтернативных законопроектов – документ может быть обжалован в Конституционном суде, и тогда результаты президентских и парламентских выборов могут быть поставлены под сомнение.

20 сентября президент Петр Прошенко подписал закон о расширении состава ЦИК.

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