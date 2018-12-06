Верховная Рада разорвала Договор о дружбе с Россией — Деловая столица

Парламент прекратил действие Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года

Парламент прекратил действие Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года

За денонсацию соглашения проголосовало 277 народных депутатов, передает «ДС».

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 в Киеве и ратифицированного Верховной радой Украины 14 января 1998», — говорится в тексте закона.

Отметим, прекращение действия Договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению, не влияя при этом на права, обязательства или правовое положение нашего государства, возникшие в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Как сообщала «ДС», прекращение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией не повлияет на ход судебных процессов против РФ, которые сейчас рассматриваются в международных судах.

Напомним, новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией будет заключен только тогда, когда последняя возместит все убытки, причиненные агрессией против Украины.

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