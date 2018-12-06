Верховная Рада приняла закон о разминировании Крыма и Донбасса — Деловая столица

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 9080-1 о противоминной деятельности в Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 9080-1 о противоминной деятельности в Украине

Этот законопроект поддержали 242 народных избранников, передает «ДС» со ссылкой на «Depo.ua».

Голосованию предшествовало рассмотрение правок к документу.

После этого законопроект пытались принять несколько раз, но в парламенте не находилось необходимое количество голосов. Депутаты были не согласны с порядком лицензирования, который указан в статье 31.

В связи с этим секретарь комитета по нацбезопасности и обороны Иван Винник с трибуны внес правку, которая исключила упоминание в законе о лицензировании, которое должно было бы осуществлять Министерство экономического развития.

Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминированию и их обязанности.

Также предлагается определить источники финансирования противоминной деятельности; порядок учета операторов противоминной деятельности, оказания помощи пострадавшим лицам (жертвам) от взрывоопасных предметов, определение статуса территорий для нужд противоминной деятельности; полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата Центра противоминных операций и тому подобное.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке».

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