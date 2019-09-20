Верховная Рада приняла в работу новый проект бюджета Украины на 2020 год

Проект госбюджета-2020 в Раде представила министр финансов Оксана Маркарова, фото: mof.gov.ua

Проект госбюджета-2020, который уже раскритиковало экспертное сообщество за слишком сильное несовпадение с обещаниями новой власти о росте экономики и социальных стандартов, сегодня представили в парламенте.

Глава Минфина Оксана Маркарова озвучила основные бюджетные параметры, о которых уже подробно писала «Страна»: общие доходы в 1,08 трлн гривен, расходы — 1,17 трлн, минималка в 4,7 тысяч гривен, прожиточный минимум — чуть больше 2 тысяч гривен (и 2,1 с учетом повышений в течение года). Но главное — рост ВВП в 3,3%, вместо обещанных премьер-министром Алексеем Гончаруком 5% на следующий год и 40% в течение ближайших пяти лет.

Такой бюджет депутатам явно не понравился. Большинство выступающих либо просто его критиковали, предлагая внести изменения в отдельные статьи, либо предлагали решить вопрос кардинально — попросту вернуть обратно в Кабмин для того, чтобы документ полностью переписали.

«Несите другой, нормальный бюджет», — такой был общий посыл сессионного зала.

Впрочем, до этого дело не дошло. Проект в итоге приняли в работу и теперь его будут дописывать уже в профильном комитете.

Вопрос в том, что получится на выходе — новый «бюджет рывка» или слегка подкорректированный вариант от Минфина.

«Страна» разбиралась как депутаты хотят перекроить бюджет-2020.

Не хватило времени или желания?

Как уже писала «Страна», Минфин сверстал проект бюджета на следующий год на основании старых расчетов. Буквально все заложенные показатели обсуждались еще в мае, а некоторые — и того раньше. Понятно, что в документе не нашли отражения ни обещания команды Зе об «окончании эпохи бедности», ни заявления нового Кабмина об «экономическом рывке», ни конкретные нововведения по налогам и реформам.

Так, в проекте нет поступлений от «налогового пакета Гетманцева» — законопроектов, которые сейчас обсуждаются и принимаются парламентом, и должны вступить в силу уже с 1 января 2020 года (некоторые — с лета следующего года). Речь идет, в частности, о легализации добычи янтаря, азартных игр, резком повышении рентных отчислений для горно- обогатительных комбинатов, борьбе с контрабандой, выведению из тени мелкого бизнеса через массовое внедрение РРО и пр.

В теории все это должно принести дополнительные поступления в бюджет, но в проекте об этом нет ни слова. Как и о рынке земли. Нардепы возмутились, что в проекте заложено на подготовку к запуску реформы всего 70 млн гривен, это даже меньше, чем было в прошлом году на приведение в порядок земельного кадастра.

При этом дополнительные поступления от продажи государственной земли вообще не учтены.

Глава Минфина Оксана Маркорова пояснила, что, дескать, было слишком мало времени, поэтому ориентировались на прежние показатели. И что более реальную смету можно получить уже ко второму чтению. Впрочем, по мнению экономиста Алексея Куща, аргумент о «нехватке времени» в данном случае — не оправдание. «Да, новый Кабин начал работать недавно. Но по сути, Минфин мог начать трудится над бюджетом еще с августа. Было известно, что Маркарова остается и были известны основные посылы новой власти и предлагаемые законодательные изменения», — говорит он.

Но даже те планируемые нововведения, которые в проекте учтены, вызвали вопросы у депутатов. К примеру, по той же компенсации процентных ставок селянам «на покупку земли».

В программе поддержки аграрного сектора на 2020 год на эти цели предлагают пустить порядка 4,2 млрд гривен. То есть, в этой части земельная реформа уже учтена.

Но при этом реальной пользы от таких компенсаций селянам все равно не будет, — уверен депутат Вадим Ивченко («Батькивщина»). Так как, по его словам, текущей программой компенсации процентных ставок (а она есть для аграриев и сейчас) воспользовалось всего 1,5 тысячи фермеров. Для основной массы селян она оказалась нерабочей, так как банки с ними все равно отказываются работать. Получить сельхозкредит сегодня могут разве что крупные хозяйства у которых есть залоговое имущество.

Плюс 26 млрд для СНБО и «законсервированная эпоха бедности» для украинцев

Депутат Цабаль («Голос») обратил внимание на увеличение оборонного бюджета на 26 млрд гривен, причем, эта сумма на данный момент предусмотрена одному распорядителю — СНБО. На что Маркарова ответила, что СНБО еще попросту не успело распорядится о распределении этих средств, и что их, конечно, поделят между всеми силовыми ведомствами.

Депутаты также напомнили, что СНБО подконтрольно президенту, то есть, эти 26 млрд гривен фактически дали под Зеленского.

Еще больше критики вызвало финансирование различных социальных статей. В частности, по образованию предусмотрен рост расходов всего на 6%, то есть, по сути, на процент инфляции. При этом увеличение зарплат педагогам, которое своим распоряжением утвердил Кабин нынешним летом, в проекте вообще не учтено.

Маркарова парировала: если на медицину Украина тратит меньший процент ВВП, чем рекомендуется, то на образование — даже больше. Поэтому, дескать, нужно искать «неэффективные» программы и их пересматривать. И так, кстати, будет не только по образованию. «Не зря мы назвали этот бюджет бюджетом эффективности», — сказала Маркарова. «Лишние деньги» будут искать и в программе льгот.

По крайней мере именно в «неправильном распределении льгот» Маркарова посоветовала искать средства на выплаты детям-сиротам. Как обратил внимание Юрий Павленко (ОПЗЖ), в следующем году эта категория детей может оказаться в числе самых обделенных, так как у них выплаты привязаны к прожиточному минимуму, а тот вырастет сего на 5%.

«Этот бюджет консервирует «эпоху бедности», — заявил депутат.

А его коллега по фракции Ренат Кузьмин опубликовал сравнительную таблицу – сколько выделяется денег на силовые структуры и органы власти, а сколько на социальные нужды.

«Обратите внимание на предлагаемое Кабмином перераспределение бюджетных расходов: отобрать у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать ГПУ, ДБР, РНБО и прочим силовым структурам. Ну и Офису Президента… Похоже, обещанное партией власти снижение тарифов, как и повышение социальных выплат так и останутся предвыборными обещаниями», — написал Кузьмин.

Оппоплатформа уже заявила, что будет подавать свой альтернативный вариант бюджета.

Вадим Ивченко также обращает внимание, что рискуют пострадать местные бюджеты: «Вы даете проект, который забирает у местных бюджетов паевое участие, часть акцизных поступлений, индексацию стоимости земли. Это, соответственно, 1,1 млрд, 7,7 млрд и 2,2 млрд гривен. То же самое по субвенциям — предлагается 77 млрд образовательной субвенции при валовой потребности в 105 млрд. Минус почти 20 млрд», — констатировал нардеп.

«Города просто не вытянут все на своих плечах», — добавил депутат Тарас Батенко («За майбутне»). Он также добавил, что бюджет скроен по старым лекалам, и по сути, даже хуже, чем в этом году, несмотря на все обещания «технократического правительства».

Как перепишут бюджет

Несмотря на массу нареканий, проект бюджета приняли в работу и теперь он направится в комитеты. После чего проект вынесут в сессионный зал на голосование в первом чтении.

Какой вариант к первому чтению, не говоря уже о втором, мы получим — пока большой вопрос.

Алексей Кущ считает, что корректировки вряд ли позволят изменить проект кардинально, то есть, скажем, превратить его в «бюджет экономического рывка».

«Думаю, уберут самые скандальные статьи, скажем, об увеличенном финансировании «Феофании» или ОП, а по каким-то статьям денег, наоборот, немного добавят. Но, чтобы рассчитывать на рост, нужно закладывать в корне другие параметры. Скажем, прописаны рост экспорта и импорта на 7%, а для экономического рывка и роста ВВП на 5% эти показатели должны вырасти не меньше чем на 10%. Нет расчетов по росту фискальных поступлений и большой вопрос насколько большими они будут. Принимаемый налоговый пакет — это пакет фискализации экономики, а не ее роста, он может еще больше загнать бизнес в тень», — предположил эксперт.

По его мнению, может случится, что к тому времени, пока депутаты перепишут бюджет, мировая экономика начнет проявлять все признаки приближающегося кризиса. И в итоге власти решат «отложить» амбициозные планы по экономическому росту до лучших времен.

«Не исключено, что специально будут тянуть время, а в этот период попробуют реализовать максимально «токсичные» решения, в том числе, по решению вопроса с урегулированием конфликта на Донбассе и по рынку земли. Которые без дополнительных обещаний, что «все будет хорошо», способны «взорвать» общество», — подытожил Кущ.

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