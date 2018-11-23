Верховная Рада приняла госбюджет-2019: как это было и чего ждать украинцам

Верховная Рада Украины в 06:01 утра 23 ноября приняла во втором чтении и за основу законопроект о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Рассмотрение проходило всю ночь. Еще в первой половине дня стало известно, что вечернее пленарное заседание продлили и нардепы будут работать до финального конца. Утром «за» проголосовали 240 народных депутатов. (Чтобы узнать, кто как голосовал — доскролльте новость до конца).

Голосование за Госбюджет

Facebook Ян Доброносов

Facebook Валерий Струмковский

Facebook Валерий Струмковский

Facebook Валерий Струмковский

В новый проект были внесены изменения после первого чтения. Таким образом доходы госбюджета на 2019 предусмотрены в сумме 1,02 трлн грн, в том числе доходы общего фонда — 928,5 млрд грн и доходы специального фонда — 97,6 млрд грн(чтобы ознакомиться с поименным голосованием, дочитайте новость до конца).

Расходы проекта госбюджета на 2019 предусмотрено в сумме 1,11 трлн грн, в том числе расходы общего фонда — 1 трлн грн и расходы специального фонда — 106,4 млрд грн.

«Мы сохраняем в бюджете все программы, которые начинали. Безопасность и оборона — больше 210 млрд. Сохраняем повышение зарплат…Я бы хотел, чтобы минимальная зарплата была больше, но нам нужно удерживать инфляцию, сохранять макрофинансовую стабильность», — прокомментировал документ премьер-министр Владимир Гройсман. При этом глава правительства отметил, что в документе предусмотрено повышение зарплат военным с 7 до 10 тыс. грн.

При этом предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 89,9 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда —69,6 млрд грн и предельный объем дефицита специального фонда — 20,4 млрд грн.

Стоит отметить, что в доработанном ко второму чтению проекте госбюджета полностью сохранено приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры.

Таким образом расходы на медицину увеличили на 3,4 млрд грн до 95,7 млрд грн. Также на 4,5 млрд грн повысилась сумма, выделенная на образование, до 126,9 млрд грн. Расходы на оборону и безопасность повысили на 1,8 млрд грн до 211,9 млрд грн.

Кроме того в госбюджете-2019 предусмотрено: на дороги — 55 млрд грн, соцзащиту — 167,5 млрд грн, дефицит Пенсионного фонда — 166,5 млрд грн.

Ко второму чтению Кабмин увеличил расходы на лечение украинцев за рубежом, также увеличили финансирование местных бюджетов на социальные программы.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с поименным голосованием в ВРУ.

Так, из фракции «Блок Петра Порошенко» «за» проголосовали 108 нардепов, «против» — 1, «воздержался» -1, не голосовали — 8, отсутствовали — 16 человек. В «Народном фронте» поддержали бюджет 72 народных депутата, против не голосовал никто. 18 внефракционных парламентариев сказали «да» Госбюджету-2019, «против» выступили пятеро. В «Оппозиционном блоке» только четверо поддержали законопроект, «против» — 16, не присутствовали на заседании столько же. «Об’єднання «Самопоміч» не поддержало проект Госбюджета. «За» — 0, «против» — 5, «воздержались» — 6, отсутствовали — 14 нардепов. 15 народных депутатов Радикальной партии Ляшко так же воздержались от голосования, еще один не голосовал вообще и пятеро отсутствовали. Также проигнорировали заседание все 20 нардепов от «Батьківщини». В «Группе «Воля народу» «за» выступили 16 парламентариев, отсутствовали двое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в законопроекте о госбюджете-2019 предусмотрено увеличение минималки с 3723 до 4170 грн, а прожиточного минимума – с 1853 до 2027 грн. Также сохраняются все уже существующие льготы.

Несмотря на большое количество льгот, минимальная зарплата даже после пересмотра не позволит оплатить самый минимальный набор товаров и услуг. По данным Минсоцполитики, в октябре работоспособному украинцу нужно как минимум 4221 грн. В следующем году эту сумма будет еще выше (с учетом роста цен), в то время как минимальная зарплата составит всего 4170 грн.





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