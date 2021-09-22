Верховная Рада перенесла запуск БЭБ — новости Украины, Экономика

Верховная Рада перенесла конечный срок запуска Бюро экономической безопасности на два месяца – до конца ноября.

На заседании 22 сентября народные депутаты поддержали законопроект №5851 «О валюте и валютных операциях», к котором ко второму чтению появилась соответствующая правка, предусматривающая запуск БЭБ до 25 ноября.

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«Учитывая последние события с формированием этого органа (испоганили всю реформу), то какая уже разница между налоговой милицией и типа новым органом БЭБ», – прокомментировал такое решение глава фракции Голос Ярослав Железняк.

21 сентября состоялось первое заседание нового Совета общественного контроля Бюро экономической безопасности. Как сообщило движение «Демократична сокира», представители которой вошли в совет, председателем совета стал Яков Воронин (ОО «Промышленно-предпринимательский союз»). По данным Демсокиры, Яков Воронин – адвокат, бывший помощник народного депутата от Партии регионов, а сейчас деловой партнер Зиновия Козицкого, отца председателя Львовской областной организации партии Слуга народа и действующего главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

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Юрий Тарасовский

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