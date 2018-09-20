Верховная Рада обновила состав ЦИК (видео)

Двое из назначенных членов ЦИК являются действующими народными депутатами.

Совет назначил новых членов ЦИК / фото УНИАН

Верховная Рада Украины назначила на должности 14 членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, на должности членов Центральной избирательной комиссии были назначены Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова (народный депутат от «Народного фронта»), Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова (народный депутат от Радикальной партии).

По каждой кандидатуре проводилось отдельное голосование.

Так, за Басалаеву проголосовали 280 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале, за Бернацкую — 307 из 367, за Вербенского — 286 из 367, за Евстигнеева — 309 из 368, по Ефремову — 307 из 369, по Желтову — 305 из 366, по Конопольському — 288 из 367, за Кустова — 306 из 368, за Лотюк — 296 из 368, за Плукаря — 302 из 367, за Радченко — 289 из 367, за Слипачук — 317 из 370, за Шипилова — 308 из 369, за Юзькову — 307 из 371.

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Перед этим Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых уже истек.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 5 февраля внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК 14 кандидатур. Однако народные депутаты не смогли договориться о голосовании за назначение новых членов ЦИК. 7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек.

Согласно пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

5 июля парламент отказался рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций заявили, что их кандидатуры не учтены или же большинство кандидатов в ЦИК находятся под влиянием Администрации президента.

18 сентября ВР приняла закон об увеличении количества членов ЦИК с 15 до 17 человек, который голосовался сразу в первом чтении и целиком. Депутаты заявляли, что закон принимается с нарушением Регламента ВР, поскольку должен быть срок для внесения альтернативных законопроектов – документ может быть обжалован в Конституционном суде, и тогда результаты президентских и парламентских выборов могут быть поставлены под сомнение.

20 сентября Прошенко подписал закон о расширении состава ЦИК.

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