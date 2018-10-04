Венгрия высылает украинского консула

Такой шаг Венгрия сделала в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в городе Берегово.

В Венгрии заявили о высылке украинского консула / фото УНИАН

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает «Европейская правда» со ссылкой HVG.hu.

По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа, чтобы покинуть Венгрию в качестве пропорционального ответа.

«Украина продолжает обострять конфликт», — заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, консул Венгрии в городе Берегово на Закарпатье был объявлен персоной нон-грата.

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Очередное обострение украинско-венгерских отношений произошло из-за видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям Украины. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских отношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов украинцам. В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто пригрозил прибегнуть к новым мерам для препятствования европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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3 октября Климкин сообщил, что МИД 4 октября передаст Венгрии ноту, что венгерский консул в Берегово, должен покинуть территорию Украины. На это Сийярто заявил, что Венгрия готова немедленно зеркально ответить, если в Украине примут решение о высылке консула в Берегово. Глава МИД Венгрии утверждает, что венгерский консул в Берегово «ничего плохого не сделал».

«Это (раздача венгерских паспортов) не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства», — заявил Сийярто. «У меня нет причины отзывать консула из Берегово. Если Министерство (иностранных дел) Украины примет решение или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же, безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины, сразу», — подчеркнул Сийярто.

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