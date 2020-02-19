Венгрия укрепляет позиции на рынках Средней Азии — Новости политики, Новости Европы — EADaily

Венгерская политика «открытости на Восток» продолжается. После председательства 14 февраля на совместной венгеро-азербайджанской экономической комиссии в Будапеште, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отправился в большое турне по постсоветским государствам Средней Азии. 18 февраля Сийярто посетил Узбекистан, где в Ташкенте он открыл узбекско-венгерский деловой форум. На форуме Сийярто хвалился самыми высокими показатели экспорта у Венгрии среди центрально-европейских государств членов ЕС. По его словам, Венгрия уже третий год состоит в «элитном клубе» 35 стран, чей экспорт превышает € 100 млрд.

Что касается конкретики, то венгерский внешнеторговый «Эксимбанк» предоставит кредитную линию в размере $ 100 млн для создания финансовой основы для венгерско-узбекских деловых отношений. Сейчас венгерские компании поставляют в Узбекистан 3 тыс банкоматов, а венгерская фармацевтическая компания Richter продает в стране более 100 зарегистрированных лекарственных средств. Венгерские технологии будут использованы в узбекском сельском хозяйстве. С 2021 года все разрешения в Узбекистане на автомобильный венгерский транзит будут сняты.

По части культурной политики Венгрия предоставит узбекским студентам 30 стипендий в год для обучения в венгерских университетах. Один из крупнейших университетов Венгрии даже создаст свой кампус в Узбекистане.

Вслед за Узбекистаном 19 февраля Петер Сийярто приехал в Киргизию. В Бишкеке он открыл посольство Венгрии. В Киргизии теперь будет венгерское посольство. Кроме того, по принятой программе министр Сийярто открыл киргизско-венгерский деловой форум. На форуме Сийярто запустил шпильку в адрес «западных друзей», которые критиковали политику «открытости на Восток», поскольку не хотели видеть венгров в качестве конкурентов на рынках Средней Азии.

Сийярто заметил, что если в 2007 году 81% мировых инвестиций приходился на западный капитал, а на восток — только 17%, то в прошлом году Восток достиг 58%, а Запад — 40%. Аналогичная тенденция, по словам министра, наблюдается и в Венгрии, где 60% всех инвестиций приходится на Восток, и 40% всех новых рабочих мест были созданы восточными инвесторами. Сийярто подчеркнул, что в немалой степени из-за политики «открытости на Восток» в прошлом году Венгрия достигла самых высоких темпов роста среди стран в Европейском союзе.

Что касается сотрудничества с Киргизией, то венгерский «Эксимбанк» создаст совместный инвестиционный фонд в размере $ 50 млн. Венгрия также предлагает Киргизии помощь в устранении ущерба окружающей среде.



Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто с министром иностранных дел Киргизии Чингизом Айдарбековым. Источник: MTI

Министр сообщил, что с сентября этого года 75 киргизских студентов начнут учебу в венгерских вузах. Кроме того, президент Киргизии направит в недельный тур в Венгрию десять правительственных чиновников для изучения экономических и структурных изменений в Венгрии, которые обеспечили ей самые высокие темпы роста в Европейском союзе.

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