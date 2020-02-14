Венгрия рассчитывает на Азербайджан в повышении безопасности поставок газа

14 февраля 2020 года в Будапеште, Венгрия, состоялось заседание совместной венгеро-азербайджанской экономической комиссии. Венгерскую часть комиссии возглавлял министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, азербайджанскую — министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев. При окончании работы комиссии было подписано соглашение.

Венгерский интерес в отношениях с Азербайджаном очевиден — это энергоносители. По итогам работы совместной экономической комиссии венгерский министр Сийарто на пресс-конференции заявил, что Азербайджан значительно повысит безопасность поставок газа в Венгрию, поскольку поступление энергии будет идти из большего количества источников и по разным маршрутам. С 2023 года Венгрия будет приобретать в Азербайджане 1−2 млрд кубических метров природного газа.



Министр Петер Сийярто и министр Сахил Бабаев заключили соглашение об экономическом сотрудничестве. Источник: MTI

Закупки азербайджанского газа Венгрией станут возможны благодаря завершению строительства Южного газового коридора и продолжению наращивания добычи природного газа в Азербайджане. В 2020 году она превысит 45 млрд кубометров в год, сообщил венгерский министр. Он также рассказал о том, что Азербайджан сосредоточен на увеличении своих транспортных мощностей, которые превысят 30 миллиардов кубометров в год.

Министр Сийярто особо отметил соглашение между венгерской энергетической компанией Mol и американской Chevron Corporation, согласно которому венгерская компания получила 9,5% акций крупнейшего в Азербайджане шельфового нефтяного месторождения. При этом Mol еще приобрела почти 9% акций одного из крупнейших нефтепроводов на Кавказе. Это крупнейшая венгерская зарубежная инвестиция за всю историю Кавказского региона, сказал министр, добавив, что этот шаг привел к новому измерению в экономическом сотрудничестве между Венгрией и Азербайджаном.

Сийярто также сообщил, что вторым по важности для Венгрии в экономике Азербайджана является рынок напитков-энергетиков, на котором доля венгерской компании Hell Energy Magyarország Kft составляет 60%. Он также сообщил, что одна венгерская компания, финансируемая Eximbank, строит одно из крупнейших тепличных предприятий Азербайджана, которое займет территорию около 20 гектаров.

Сийярто также сообщил, что 200 азербайджанских студентов ежегодно получают стипендию для обучения в венгерских университетах с целью построения долгосрочных отношений между двумя странами. В Азербайджане есть много молодых людей, интересующихся этой возможностью. Только в этом году около 600 азербайджанцев подали заявки на участие в этой программе.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев продолжил пресс-конференцию. Он отметил, что Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане. Азербайджанский министр высоко оценил стипендиальную программу и сказал, что ею воспользовались почти тысяча азербайджанских студентов. Он также сообщил, что у авиакомпании Wizzair открылась новая возможность использовать не только авиамаршрут между двумя столицами — Будапештом и Баку, но и летать в другие международные аэропорты Азербайджана.

В 2018 году общий товарооборот Венгрии и Азербайджана составил 16.219 млн форинтов с очень большим активным сальдо в пользу Венгрии. Очевидно, сальдо это уменьшится, когда Венгрия начнет закупать природный газ в Азербайджане.



Динамика торгового оборота Венгрии и Азербайджана в млн форинтов. Источник: MTI

Связи Венгрии с Азербайджаном и Турцией развиваются на основе доктрины «открытости на Восток», выдвинутой нынешним с 2010 года премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (Fidesz). В этом направлении Орбан приспособил и культурную политику, когда в Венгрии в ход пошла новая политика исторической идентичности, утверждающей об исторических «родственных связях» Венгрии с тюркским миром, а не с финно-уграми.

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