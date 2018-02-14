Венгерское меньшинство отказалось обсуждать языковую статью закона "Об образовании"

Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что венгерское меньшинство отказалось от консультаций относительно языка образования

Об этом Гриневич заявила на заседании Кабмина, передает «ДС» со ссылкой на Европейскую правду.

По словам министра, представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях по языку образования, которые были запланированы на 14 февраля.

Министр напомнила, что такие встречи уже прошли в Берегово, Ужгороде и в Киеве, они посвящены поиску путей выхода из кризиса, возникшего из-за позиции Венгрии.

«Сегодня должны продолжаться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили, что они не будут участвовать в этих консультациях из-за представления депутатов Оппозиционного блока в Конституционный суд», — заявила она.

По мнению Гриневич, это затягивание процесса по разрешению кризиса.

Напомним, 9 февраля во время двусторонних политических консультаций в Ужгороде венгерская и украинская стороны не достигли хоть какого-то согласия по поводу закона об образовании.

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