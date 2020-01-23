Венчурный рынок в ЮАР – Обзор блогов – Finversia (Финверсия)

Можно позавидовать.

Бизнес-судьба занесла меня на противоположный конец света, а именно в Африку, если конкретнее, то в ЮАР. Давайте посмоттрим, что тут происходит с VС…

«Disrupt Africa» в «Отчете о финансировании африканских стартапов в 2019 году» пишет, что 2019 год стал рекордным для африканских технологических стартапов: 311 компаний получили инвестиции в размере 491,6 млн долларов США. Сравнимо с Российским рынком 2018 года (в 2019 будет значительно поболее…)

В 2019 Кения и Нигерия стали основными инвестиционными направлениями на континенте и привлекли 149 млн долларов США и 122 млн долларов США соответственно (Disrupt Africa). Египет в то же время развивается в крупный континентальный технологический центр с большим количеством стартапов из Северной Африки, где инвестиций, чем где-либо еще, а рост в Южной Африке замедлился.

Количество инвесторов в африканские технологические стартапы подскочило на 61% и достигло 261.

Исследования в конкретных секторах показывают, что финтех-сектор остается самым популярным среди инвесторов, хотя его доля в общем объеме финансирования снизилась до 21,8%, поскольку другие сектора, в частности, такие как логистика, транспорт, электронная коммерция, агротехнологии и электронное здравоохранение чувствуют себя не так хорошо.

Вот 10 венчурных фондов, которые инвестировали в африканские технологии в течение 2019 года. Это позволит нам понять «куда ветер дует» (а дует сегодня он тут ктстаи очень неслабо)

1. Парижская глобальная венчурная фирма Partech Partners.

В апреле финансируемый Y Combinator нигерийский финтех-стартап Kudi собрал 5-миллионный раунд Series A во главе с Partech Partners при участии инвестора из Силиконовой долины YC и Khosla Ventures.

2.Outlierz Ventures

Маркетинговая компания Outlierz Ventures, расположенная в Марокко, является одним из африканских фондов. Основанный в 2017 году и поддерживаемый частными инвесторами из Силиконовой долины, Ближнего Востока и Африки, фонд инвестирует в технологические стартапы в fintech, insurtech, агротех, здоровье и логистику.

3. Microtraction

Основанная в 2017 году нигерийская венчурная фирма Microtraction уже имеет инвестиции в стартапы, включая Wallet.ng, ThankUCash, CowryWise и Accounteer.

4. Generation Investment

В январе лондонская инвестиционная компания Generation Investment Management провела раунд финансирования на сумму 100 миллионов долларов в Andela, нигерийской технологической компании, которая привлекает африканских специалистов в области технологий – в основном для американских компаний.

5.SunFunder

Американская инвестиционная компания SunFunder, специализирующаяся на солнечной энергии. Компания SolarNow, занимающаяся солнечной энергией, в январе объявила о создании кредитного фонда под руководством SunFunder на сумму 9 миллионов долларов.

6. Y Combinator

Y Combinator на протяжении многих лет поддерживает многие африканские технологические компании. Инкубатор довольно активно работал в 2019 году на африканском фронте, поддерживая два нигерийских стартапа, финтех-стартап Kudi в апреле и компанию по электронной логистике Kobo360 в марте.

7. CRE Venture Capital

Панафриканская венчурная фирма CRE Venture Capital участвовала в грандиозном финансировании в 100 миллионов долларов в январе в Andela. CRE базируется в Йоханнесбурге и зарегистрирован в США.

8. 4DX Ventures

4DX Ventures – это венчурная фирма, ориентированная на Африку, с офисами в Аккре и Сан-Франциско. По данным Crunchbase, в январе венчурный инвестор организовал раунд финансирования серии B на сумму 12 миллионов долларов в ганской компании в сфере здоровья mPharma.

9. Goodwell Investments

Голландский влиятельный инвестор Goodwell Investments участвовал в раунде серии A для южноафриканской транспортной мобильной платформы стоимостью 1,85 млн. долл. WhereIsMyTransport. Несколько недель спустя в феврале Copia, кенийская фирма электронной коммерции, предоставляющая малообеспеченным людям в сельских районах доступ к товарам, привлекла инвестиции в акционерный капитал в размере 2 миллионов долларов Ventureburn.

10. Saviu Ventures

Saviu Ventures – французская фирма, основанная в Маврикии, была вовлечена в две инвестиции в 2019 году, на стадии seed в кот-д’ивуарский стартап в сфере моды Afrikrea.com ( 565 000 долларов) и 1 млн. долл. инвестиций в основанный на Маврикии hr-стартап Talent2Africa, сообщает Weetracker.

К чему это все я – в Африке есть огромный потенциал для развития компаний при невысокой конкуренции. Например, ребята из компании Genesis (Киев) создали в Нигерии медиа-проект, который прошёл путь от странички в FB до мультимиллионного проекта с соц сетями, мобильными приложениями, сетью локальный журналистов, и сейчас это ресурс #1 в стране. Второй медиа-проект они запустили в Кении, и он уже давно обогнал телевидение.

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Орфография и пунктуация авторов блогов сохранена.

Перевод англоязычных блогов – автор блога.

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