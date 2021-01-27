Велосипед, сахарница и картины: что дарили Владимиру Зеленскому другие политики

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Велосипед от президента Эстонии, пожалуй, самый известный подарок Зеленскому. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Картина-шарж «Селфи» с изображением Владимира Зеленского и президента Латвии Элгиса Левитса – подарок от президента и его жены Андры Левите. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Коробка для сигар. Подарок от Дональда Трампа в честь инаугурации Владимира Зеленского. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Крутящаяся металлическая тарелка. Подарок от Министерства иностранных дел Швеции, 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Подарок президенту от Олега Сенцова. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Стеклянная сахарница. Подарок от президента Турции во время визита Владимира Зеленского. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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А вазу для сахара Tolga тоже подарила турецкая делегация, но уже на встрече с нашим президентом в Трускавце. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Ваза – подарок от бизнесменов Китая. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Картину Titlas Зеленскому подарили во время визита в Литву. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Фигурка «Гранат» — подарок от делегации Израиля. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Фарфоровая статуэтка «Покемон» — подарок от основателя сервиса «Alibaba» Джека Ма Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Металлическая статуэтка «Птичка на стеклянной подставке» — от делегации Израиля, 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Макет небоскреба Burj Khalife 3D от компании Emmar (ОАЭ), 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Часы на деревянной доске. Подарок вручен во время пребывания президента Зеленского в Японии. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Икона «Покровская Божья Матерь». Даритель неизвестен. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Монета «100 років зі створення національної Академії Наук України» — от делегации НАН Украины. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Модель миномета – от командира 25 отдельной Днепропетровской воздушнодесантной бригады. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Персональный детектор радиоактивности. Вручен во время визита Зеленского на ЧАЭС. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Макет танка, подарок из Харькова. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Памятный знак See Breeze-2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Картина с двумя друзьями – в цветах Украины и Латвии. Вручена во время визита украинского президента в Латвию. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Часы в виде коня с кварцевым механизмом. Подарок в честь инаугурации от делегации Казахстана, 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ
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Керамическую тарелку с кораблем Зеленскому подарили во время его визита в Турцию. 2019. Фото: Григорий КОНСТАНТИНОВ