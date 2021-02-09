Великобритания задумалась о налоге для e-commerce – Новости ритейла и розничной торговли

9 февраля 2021, 13:16



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Министерство финансов Великобритании рассматривает возможности для введения налогов на продажу товаров через Интернет, поскольку на фоне кризиса, вызванного Covid-19, по всей стране наблюдается серьезное снижение продаж на торговых улицах, пишет Retail Detail.

Natee Photo/ Shutterstock

В настоящий момент британское министерство финансов изучает различные способы изменения баланса между онлайн-расходами и расходами в традиционных магазинах. Из-за кризиса Covid-19 расходы на онлайн-торговлю в Великобритании в 2020 году увеличились на 46%.

Электронная коммерция

в настоящее время составляет 30% от общего объема розничных продаж.

Политиков беспокоят последствия кризиса от пандемии коронавируса и быстрый рост электронной коммерции. С центральных улиц городов Англии исчезло рекордное количество магазинов. Подавляющее большинство из них закрылись из-за карантинов и необходимости соблюдать жесткие противоэпидемиологические меры. Эксперты полагают, что многие города навсегда изменятся и торговые улицы не вернутся к прежнему виду даже после снятия большинства ограничительных мер.

Представители британского минфина отмечают, что налог на электронную коммерцию может помочь предотвратить крах центральных торговых улиц. Но эксперты предупреждают, что введение подобного налога не только затронет владельцев уже давно существующих онлайн-магазинов, но и приведет к серьезному повышению цен для покупателей, что недопустимо в разгар кризиса.

При этом, руководство некоторых крупных ритейлеров (таких как Tesco, Morrisons, Asda, Waterstones и т. д.) выступило «за» налог на e-commerce. По их мнению — это позволит создать «равные условия игры» и уравнять в правах традиционную розничную торговлю с торговлей в Интернете. Напомним, что в Великобритании розничные торговцы выплачивают налог за торговую площадь, на которой они работают. Подобное положение дел дает сильное преимущество компаниям, работающим исключительно через Интернет.

Ранее сообщалось о том, что Минфин выступил против снижения налогов для кафе и ресторанов.

Кроме того, в России может появиться специальный налоговый режим для общепита.

Виктория Станковская, Retail.ru

Источник: Retail.ru

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