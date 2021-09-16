Великобритания профинансирует реорганизацию ополчения иракских курдов: EADaily

Великобритания выделит 3 500 млн фунтов стерлингов для реорганизации учебных центров ополчения иракских курдов пешмерга, сообщает сегодня, 16 сентября курдское агентство Rudaw.

Бригадный генерал Хазхар Омер, старший советник министерства пешмерга, 15 сентября заявил об этой программе:

У Великобритании есть еще одна программа помощи министерству пешмерга, а именно программа на 3,5 миллиона фунтов стерлингов для поддержки и обновления военных колледжей Захо, Кала-Чвалан и Ростамиа, а также обоих колледжей Аркан в Багдаде и Чвар Кврна… Программа заключается в обновлении учебных планов этих центров и предоставлении консультаций.

Великобритания с 2014 года занималась обучением бойцов пешмерга, сражавшихся с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Заявление о британской помощи прозвучало на фоне визита президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани в Великобританию. Как ранее сообщало EADaily , главную роль в поддержке иракских курдов и езидов в борьбе с «Исламским государством» в 2014 году сыграла Германия и партия Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель.