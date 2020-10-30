Великобритания предложила Украине отказаться от добычи угля | Экономика | Деньги

Правительство Великобритании предложило Украине прекратить добычу угля и его использование для производства электроэнергии.

Об этом в пятницу, 30 октября, заявила и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец, передает издание «Лига».

«От Великобритании поступило предложение присоединиться к Безугольному альянсу, который позволит привлечь финансовый ресурс к реформированию угольной отрасли», – рассказала она.

Чиновница отметила, что министерство экономики и энергетики Германии предложило создать мультифонд для реформирования угольной отрасли Украины.



По ее словам, Германия в этот фонд готова внести 20 млн евро и призвала другие страны также вкладывать туда деньги.

Справка

Безугольный альянс — объединение из более 20 стран, которые собираются отказаться от использования угля к 2030 году. Альянс создан в 2017 году Великобританией и Канадой. Среди его членов — Франция, Финляндия, Нидерланды, Мексика и два штата США.



Участники инициативы подписывают соглашение о поэтапном снижении потребления угля и отказе от инвестиций в угольную электроэнергетику.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области полиция начала досудебное расследование из-за смерти шахтера во время работы. Предварительно установлено, что в шахте произошел обвал породы, мужчину засыпало, он скончался на месте.

Также мы писали, что в Луганской области блокировали деятельность группы лиц, которые организовали на государственной шахте добычу и дальнейшую реализацию угля, чем нанесли государству миллионные убытки.

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