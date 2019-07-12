Великобритания направит в Персидский залив эскадренный миноносец после инцидента с танкером

Великобритания решила направить в Персидский залив эскадренный миноносец HMS Duncan из-за эскалации напряженности в регионе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По сведениям телеканала, в ближайшие дни миноносец, недавно завершивший свое участие в военно-морских учениях в Черном море, выдвинется в район Персидского залива, где уже находится фрегат HMS Montrose.

Duncan заменит Montrose, который отбудет для прохождения планового обслуживания и смены экипажа, отмечает агентство Reuters.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер British Heritage в Ормузском проливе.

Британский корабль HMS Montrose, который сопровождал танкер, отгородил его от иранских кораблей, направил на них свои бортовые орудия и «устно предупредил» о возможных последствиях, после чего КСИР отступил.

Правительство Великобритании подтвердило информацию об инциденте, но уточнило, что иранских кораблей было не пять, а три. В Лондоне также заявили, что считают действия Ирана противоречащими международному праву.

Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского

Американские военные наблюдали за развитием ситуации с самолета, который пролетал над проливом.



В Иране информацию о попытке задержания отрицают: пресс-служба КСИР заявила, что за последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что никаких задержаний британского танкера не было, а заявления британской стороны направлены на эскалацию напряженности.

Не исключено, что Тегеран попытался выполнить свое обещание задержать британское судно, если власти Великобритании не отпустят танкер Grace 1, задержанный 4 июля в Гибралтаре. О необходимости такой меры ранее заявлял секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резаи. Тогда главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что Grace 1 предположительно перевозил нефть на НПЗ «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии, в обход санкций. А в марте агентство Reuters сообщало, что Grace 1 был одним из танкеров, в нарушение санкций участвующих в доставке иранского топлива в Сингапур и Китай.

Соединенные Штаты после инцидента сообщили о намерении сформировать международную коалицию для сопровождения торговых судов в Персидском заливе в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом заявил в четверг выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в распространенном заявлении указало, что ситуация вокруг Ирана требует «международного решения». «Мировая экономика зависит от свободного товаропотока, и все страны обязаны защищать и сохранять этот краеугольный камень глобального процветания», — отметили в СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.





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