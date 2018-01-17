ВЭФ: Риски для мировой экономики слабеют, но оптимистов не прибавилось



Мировая экономика окончательно возвращается в норму после глобального финансового кризиса, а следом за этим отступают и экономические риски, уступая место экологическим и технологическим. Такие выводы в своем докладе делают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).



На их взгляд, вместе с экономическими на второй план отошли и геополитические угрозы. В пятерке самых разрушительных по своему влиянию из них остался лишь риск применения оружия массового уничтожения, сообщает газета «Ведомости».



Между тем, указывается в докладе, хоть мировая экономика и растет, а политические конфликты уже не так пугают бизнес, оптимистов среди почти 800 участников опроса ВЭФ не прибавилось: лишь 7% из них отметили снижение угроз, а 59%, напротив, указали на их рост.



На этот раз больше всего пугают экологические и технологические угрозы, следует из пяти самых возможных рисков, рассчитанных ВЭФ. Бизнес боится экстремальных погодных условий, загрязнения воздуха, почвы и воды, а также кибератак и кражи онлайн-данных.



Опасения обоснованы, отмечают авторы доклада: согласно индексу ACE, который измеряет интенсивность и продолжительность штормов, в сентябре 2017 г. было зафиксировано максимальное число ураганов, а 76% из 31,1 млн человек, покинувших свои дома в 2017 году, сделали это именно из-за экологических катастроф. Рекорд установила и температура — 2017 год стал одним из трех самых жарких лет в истории наблюдений. Климатические катастрофы могут еще сильнее нарушить экосистему, которая и так страдает от действия самих людей, которые за 2016 год уничтожили рекордные 29,7 млн гектар древесного покрова площадью примерно с Новую Зеландию.



Повысились и риски кибер-безопасности, признают авторы доклада. Только за прошлый год было зафиксировано в 5 раз больше кибератак на бизнес, чем в 2012 году, а чтобы защититься от них 254 компании в семи странах в среднем тратили по 11 млн фунтов в год на безопасность — на 27,4% больше, чем в 2016 году.

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