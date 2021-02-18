Ведущие мировые эксперты обсудили в Петербурге переосмысление и реконструкцию глобальной экономики

Основные идеи симпозиума будут включены в повестку ближайших встреч лидеров стран Большой двадцатки

На минувшей неделе, 10-12 февраля, на площадке Санкт-Петербургского экономического университета (СПбГЭУ) прошёл международный онлайн-симпозиум «Постковидная эпоха мировой экономики: переосмысление и реконструирование». Соорганизаторами вместе с СПбГЭУ выступили наиболее авторитетные в сфере глобального развития экспертные центры: Обновленный Бреттон-Вудский комитет, Гамбургский Институт мировой экономики и Институт глобальной экономики Френкеля-Цукермана. В работе симпозиума приняли активное участие руководители этих влиятельных организаций Марк Узан, Якоб Френкель и Хеннинг Фёпель.

В панельных дискуссиях участвовали также такие известные экономисты как, например, Директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, нобелевский лауреат по экономике Рае Квон Чунг. Российскую сторону представляли ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев, Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Главный экономист, ВЭБ.РФ Андрей Клепач и другие видные эксперты. Всего в работе симпозиума участвовало более 40 учёных, представителей банков развития и международных компаний из России, Казахстана, США, Китая, Франции, Германии, Израиля, Южной Кореи, Сингапура, Южной Африки и других стран, сообщает пресс-служба СПбГЭУ.

Организаторы предложили участникам обсудить перспективы мировой экономики, и в частности её финансовой и торговой архитектуры в пост-коронавирусный период. Отдельно остановились на прогнозе по Евразийскому континенту и сообществу стран БРИКС, поговорили о будущем цифровых валют, проблемах урбанистики и путях перехода к низкоуглеродной экономике.

Фото © Пресс-служба СПбГЭУ.

В ходе дискуссии было отмечено, что в 2020 году мировая экономика столкнулась с наиболее глубоким падением со времен Второй мировой войны. Глобальный рынок труда сократился за год на 250 миллионов рабочих мест, и его сжатие продолжается. При этом исчерпали себя основные механизмы стимулирования экономического роста, такие, например, как кредитная накачка спроса. Процентные ставки в развитых странах приблизились к нулевой отметке. В развивающихся странах – к историческим минимумам. Соответственно критически затруднилось воспроизводство капитала.

«Пандемия обострила проблемы и дисбалансы, которые ранее копились на нашей планете. Мы видим кризис существующей модели экономических отношений. Ключевой вопрос сегодня в том, как выстраивать логику действий, чтобы не только восстановить глобальную и национальные экономики от последствий пандемии, но добиться, чтобы такое восстановление было устойчивым в долгосрочном плане, имело качественную структуру и помогало преодолеть груз социальных дисбалансов. Косметические меры в рамках сохранения базовой капиталистической парадигмы не могут дать гарантированный выход из кризиса. Единственный принципиальный выход – создание новой модели развития» — заявил на открытии встречи Игорь Максимцев.

По результатам обсуждения будет подготовлено совместное коммюнике. Обсуждение идей этого документа продолжат руководители стран Большой двадцатки (G20) в рамках повестки ближайших встреч клуба. Представительный состав симпозиума позволяет рассчитывать на такое продолжение.

Напомним, что в середине декабря в Санкт-Петербургском Горном университете прошла итоговая научная сессия «Молодые лидеры науки-2020», организованная Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

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