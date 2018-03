Ведущее эстонское издание Postimees опубликовало статью об успехе женщины-предпринимателя Яны Кримпе — InfoCity

В феврале 2018 года основатель и глава компании B.EST Solutions и сопредседатель Глобального альянса национальных мобильных идентитетов (GANMI) г-жа Яна Кримпе была включена в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии One World Identity (OWI). Этот успех не остался незамеченным и рядом зарубежных СМИ. Так, авторитетное эстонское издание Postimees отмечает заслуги Яны Кримпе в экспорте прототипа эстонской платформы X-Road, которая используется также в Финляндии, Японии и других странах, в систему электронного правительства Азербайджана, развитии в стране цифровой мобильной подписи Asan İmza, а также внедрении ряда других революционных технологий. В статье также подчеркнуты заслуги главы компании B.EST Solutions в налаживании тесного сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в области информационных технологий.

Отметим, что ведущая независимая организация One World Identity(OWI) занимается исследованиями и разработкой методов в области идентификации. Действующая в Соединенных Штатах Америки, организация работает в таких областях, как кибербезопасность, электронная коммерция и управление рисками, а ее основная цель заключается в поддержке разработки устойчивых инновационных идентитетов и стратегий.

В этом году на соискание было выдвинуто более тысячи кандидатов, которые боролись за право находиться в списке 100 самых влиятельных людей в мире наряду с такими известными личностями, как основатель Facebook Марк Цукерберг, сенатор США Рон Виден и глава отдела развития электронного правительства Европейской комиссии Андреа Сервида.

Яна Кримпе стояла у истоков внедрения национальных цифровых решений в Азербайджане. Кроме экспорта платформы X-Road под управлением Министерства транспорта, связи и высоких технологий для электронного правительства и создания национального мобильного идентитета Asan İmza, который сегодня используется в качестве метода электронной идентификации личности для оказания более 600 электронных услуг как государственного, так и частного сектора, при Министерстве Налогов был создан Центр сертификационных услуг Asan (ASXM), отвечающий всем мировым стандартам провайдера доверительных услуг. Наряду с этим была запущена не имеющая аналогов услуга колл-центра 195, чья интеграция с Asan İmza позволяет всем слоям населения вне зависимости от уровня компьютерной и финансовой грамотности, или наличия подключения к интернету, получить доступ к этим услугам.

Компания B.EST Solutions, возглавляемая Яной Кримпе, также является партнером в реализации единой платформы цифровой подписи для ISESCO, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры, а благодаря созданному Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики при партнёрстве компании B.EST Solutions Цифровому Торговому Хабу Азербайджана стало возможно трансформировать все национальные процедуры экспорта и импорта в электронную среду. Кроме этого, в Азербайджане по примеру эстонского e-Residency запускается проект m-Residency, существенно облегчающий ведение бизнеса для иностранных компаний и способствующий привлечению инвестиций в страну.

Также хочется отметить, что проекты компании B.EST Solutions также номинированы на престижную премию WSIS 2018 Организации Объединенных Наций, а в 2016 году Financial Times и Google назвали Яну Кримпе «истинным послом Азербайджана» в списке 100 инноваторов мира.





