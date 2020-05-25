Вечные украинские проблемы. В чем главная ошибка Зеленского?

25 мая, 18:40

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Президент Владимир Зеленский порой говорит правильные вещи, но вместо глубинных реформ делает поверхностные заявления, которые не спасают ни общество, ни бизнес

Владимир Зеленский — не экономист, не специалист по государственным финансам и не эксперт по геополитике. Он — президент Украины и ее голос на международной арене, от чьей тональности зависит будущее страны, общество которой можно описать словами из известной песни: «вроде не бездельники и могли бы жить».

В январе президент Зеленский, выступая на основной площадке Всемирного экономического форума в Давосе, пообещал глобальной экономической элите несколько интересных, с его точки зрения, опций. Главная из них — это институт «инвестиционных нянь».

Инвестиционные няни, по задумке Зеленского, должны сопровождать каждую из крупных инвестиций в украинскую экономику, решая проблемы в государственных органах и в украинской регуляторной среде. Если в Давосе украинский президент обещал инвестнянь для тех, кто проинвестирует в Украину хотя бы $100 млн, то уже 20 мая на своей большой пресс-конференции он заявил о снижении этого порога внимания и поддержки со стороны государства до $30 млн.

Зеленский продолжает искать легких путей в политике

Давайте представим это в картинках. Например, вы — управляющий активами в американской химической компании Dow и хотите выкупить у Дмитрия Фирташа черкасский Азот, чтобы производить и продавать удобрения для украинского аграрного рынка. Допустим, вы договоритесь с Фирташем о цене и купите актив, но тут требуется одобрение украинского Антимонопольного комитета. Зеленский предлагает в таких случаях сразу же звонить инвестняне и жаловаться на проблемы. В теории АМКУ должен и так без проблем одобрить сделку и не доводить дело до инвестнянь.

Или же вы — инвестиционный менеджер американского банка Goldman Sachs и хотите купить, скажем, банк Пивденный. Вам нравится баланс этого банка и розничная сеть в южной Украине. Вы видите возможность для банка Пивденный выпустить еврооблигации и привлечь дешевое финансирование для развития цифрового сегмента своего бизнеса, чтобы, например, занять большую позицию в нише онлайн-кредитования. Зеленский и тут вам предложит инвестняню. Но что вам на самом деле нужно — это уверенность, что ни один районный суд в Одесской области не заберет у вас банк Пивденный и не вернет его бывшим собственникам, как только им покажется, что цена сделки была заниженной и дело можно решить в свою пользу в украинском суде.

Мы видим, что инвестняня — это способ уйти от проблемы обеспечения верховенства права. Это прямое признание того, что принцип верховенства права в Украине работает, мягко говоря, не очень хорошо, поэтому любому инвестору необходим телефонный номер человека, который умеет решать вопросы по всей украинской регуляторной вертикали — от районных судов до АМКУ и Кабинета министров.

С начала 2000-х в восточно-европейской бизнес-среде живет идея дерегуляции. Ее содержание очень простое: если уменьшить количество справок и разрешений, необходимое для ведения бизнеса, то бизнес развивается намного активнее. Главным апологетом идеи дерегуляции в Восточной Европе в 2000-х был Каха Бендукидзе, министр экономики Грузии. В Украине его идеи пытался воплощать Айварас Абромавичус, пока был министром экономики.

Приведу пример. На сегодняшний день украинец, желающий продать свой дачный участок, должен получить огромное количество справок, а главное — разрешения всех своих соседей на сделку. То есть, если у вас квадратный участок на десять соток в Васильковском районе — каждый из ваших четырех соседей со всех сторон имеет право вето на вашу транзакцию и может вам припомнить, что в 1997 году вы спорили с ним по поводу территориальной принадлежности яблочного дерева на границе ваших участков.

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