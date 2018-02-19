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Вечерний прайм 19.02.2018

Политика19 Фев 2018
Вечерний прайм 19.02.2018
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«112 Украина»

19.02.2018 в «Вечернем прайме» обсудили следующее: Финляндия согласилась отправить на оккупированной Донбасс своих миротворцев. При каких условиях и удастся ли договориться с Кремлем? Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал открытые судебные процессы по делу расстрелов на Майдане. Поможет ли открытость судов наказать виновных? А также — почти четверть украинцев, согласно оценкам Госстата, получает более 10 000 грн зарплаты. Но достаточно ли этого для нормальной жизни?

Об этом и еще больше — в «Вечернем прайме». Рискни знать больше!

Глава профсоюза МВД Илья Кива в «Вечернем прайме» телеканала «112 Украина»:

Глава профсоюза МВД Илья Кива, народный депутат Андрей Ильенко и политолог Сергей Таран в «Вечернем прайме» телеканала «112 Украина»:

Народный депутат от НФ Александр Кирш и народный депутат VI созыва Кирилл Куликов в «Вечернем прайме» телеканала «112 Украина»:

Политолог-международник Олег Волошин и руководитель департамента по вопросам гуманитарной политики АП Юрий Рубан в «Вечернем прайме» телеканала «112 Украина»:

Заместитель генерального прокурора Украины 2014-2015 гг. Алексей Баганец и политтехнолог Дмитрий Фищенко в «Вечернем прайме» телеканала «112 Украина»:

Вечерний прайм 19.02.2018Вечерний прайм 19.02.2018

Вечерний прайм 19.02.2018

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