ВБ оценил отставание экономики Украины от Польши

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Украинская экономика катастрофически отстала от соседних

При нынешней динамике экономики Украина будет догонять соседние страны не менее столетия, считают в Банке.

При нынешних темпах роста ВВП украинской экономике понадобится около ста лет, чтобы догнать Польшу. заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью Экономической правде.

По мнению Кахконен, есть серьезный риск замедления реформ из-за двойных выборов в 2019 году. Причем, она считает, что некоторые ключевые реформы могут не только остановиться, но и развернуться в противоположную сторону. «Этот разворот никому из нас не хотелось бы увидеть», — сказала Сату Кахконен.

Она полагает, что Украина не может себе позволить сойти с пути реформ. И тому есть две причины.

Во-первых, страна еще не отошла от кризиса 2014-2015 годов. Доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели того периода.

«Но для того, чтобы ВВП рос, нужны реформы в экономике. Это основная причина, почему страна должна продолжать реформы. За последние четыре года было сделано очень много и сейчас не время останавливаться», — уверена топ-менеджер ВБ.

В качествен второй причины она назвала международную экономическую среду, которая сейчас нестабильна. Поэтому Украина не может надеяться, что спрос внешнего рынка вытянет экономику.

«Следует предпринимать шаги, которые позволят привлекать международные и внутренние инвестиции», — подчеркнула Кахконен.

Она также раскритиковал инициативу президента Петра Порошенко о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, назвав его популизмом.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%.

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