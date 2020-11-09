«вашингтонское болото» засасывает Дональда Трампа — Новости политики, Новости России — EADaily

Джо Байден побеждает на выборах президента США. Но пока он не признан официально победителем. Действующего президента Дональда Трампа уговаривают всем миром признать поражение.

В большинстве штатов продолжается подсчет голосов, отданных по почте. Но вполне в традициях США — это когда исход голосования в отдельных штатах очевиден, то СМИ провозглашают заранее лидера по тенденциям голосования в этих штатах. Трамп возразил в субботу: «Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента». Такова сейчас ситуация на затянувшихся президентских выборах в США.

7 ноября в 11.30 ведущие американские новостные медиа объявили победителем кандидата в президенты США от Демократической партии — Джо Байдена. Вслед за этим Джо Байден, как и обещал 4 ноября, выступил с краткой речью из города Уилмингтон, штат Делавэр. Он объявил себя победителем на президентских выборах. К нему на сцену вместе с членами семьи поднялся его злополучный сын Хантер, ставший мишенью для разоблачений в президентской кампании у Трампа.

Лозунг Байдена остается прежним: каждый поданный голос будет учтен. Байден назвал четыре проблемы, на которых он собирается сосредоточиться уже сейчас, до инаугурации, — это коронавирус, экономический кризис, глобальное изменение климата и системный расизм.

Байден уже именует себя в профиле Twitter «избранным президентом США». Он обещает в записи стать «президентом для всех американцев — независимо от того, голосовали вы за меня или нет». Т. е. он предлагает Америке Трампа «примириться» под его президентством. «Кампания окончена, пора оставить позади гнев и резкую риторику и объединиться как нация. Америке пора объединиться», — зовет Байден.

Washington Post сообщает, что процесс передачи дел для новой администрации уже начался. Сотрудникам переходного штаба новой администрации выдали государственные компьютеры и айфоны с защищенной связью. Секретная служба уже охраняет Джо Байдена на уровне, как и действующего президента.

Во всем этом деле следует обратить внимание на вице-президента Камалу Харрис, которая будет играть значимую политическую роль при престарелом и частично недееспособном Байдене. Она узнала, что станет следующим вице-президентом США во время пробежки. Здесь вспоминается сериал «Карточный домик» с пробежками по Вашингтону главных его героев в исполнении Кевина Спейси и Робин Райт.

Вполне вероятно, что цветная Харрис досрочно примет из рук Байдена пост президента США и пойдет на следующие выборы 2024 года как кандидат в президенты от Демократической партии. Кстати, в версии «Карточного домика» первой женщиной — президентом США стала именно женщина — вице-президент. Впрочем, случившееся сейчас на выборах 2020 года далеко превзошло по драматизму сценарии от создателей «Карточного домика».

Сейчас продемократические СМИ, а такие почти все, радуются, что Харрис станет первой женщиной — вице-президентом Соединенных Штатов. Ее муж — этнический еврей и юрист Дуглас Эмхофф (1964) получит титул «первого джентльмена» Соединенных Штатов. Это второй случай использования титула подобного рода. Первый намечался у мужа номинированной на пост вице-президента и проигравшей в 1984 году демократки Тодд Пэйлин.

Среди первых ответивших на сообщение о победе Байдена в Пенсильвании стал действующий президент Дональд Трамп. О заявлении СМИ о победе Байдена Трамп узнал на поле для игры в гольф по соседству с Вашингтоном. Трамп выпустил официальное заявление о том, что его штаб будет оспаривать результаты выборов в суде с понедельника, 9 ноября. Утром он написал в своем Twitter: «Я ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ».

Но юристы Трампа уже потерпели поражение в судах штатов, где подсчет голосов вызывал вопросы, включая Джорджию и Неваду. Однако в пятницу суд в Пенсильвании обязал сотрудников избиркомов отдельно держать бюллетени, поданные в день выборов избирателями по почте. Вряд ли исключение этих бюллетеней вернет победу в Пенсильвании Трампу.

Wall Street Journal полагает, что Трампу «нужны доказательства» фальсификации подсчета голосов. Но здесь заметим, что прибывавшие по почте бюллетени не идентифицировались при приеме в подсчет, а почтовые адреса с конвертов уничтожались. Теперь все эти бюллетени нельзя идентифицировать. И вбросы, многократные голосования нельзя определить, если только, как утверждают сейчас среди сторонников Трампа, сами фальшивые бюллетени имеют признаки, позволяющие их определить.

Будет пересчет голосов в отдельных штатах. Трамп может дойти до Верховного суда, где, считается, у него «хорошие шансы». Но дело может обернуться и так, что в Верховном суде судьи большинством, включая и номинированных республиканцами, проголосуют против Трампа. И это весьма вероятно при наблюдаемой развертываемой раскладке у американских элит.

Президенту Трампу сейчас с разных сторон указывают на необходимость пойти на уступки перед лицом очевидного проигрыша. Правда, здесь, признают, нужно соблюсти некий «церемониал», поскольку победа Трампа была близка и требовать немедленно признать поражение — это непродуктивно.

В США есть традиция, когда проигравший на президентских выборах признает свое поражение и поздравляет соперника. Но это не обязательно. Так что Трамп может проиграть, так никогда и не признав свое поражение.

В СМИ сообщают: соратники президента Трампа полагают, что он должен уйти из Белого дома «изящно», чтобы сохранить свое влияние в политике. «Он потеряет возможность снова баллотироваться в 2024 году, если его будут считать обиженным неудачником», — сообщают СМИ некие источники от республиканцев в Конгрессе. Т. е. Трампа сейчас уговаривают вести себя покладисто, соблюсти некие приличия в бесполезном сопротивлении, а потом тихо уйти из Белого дома.

Очевидной слабостью президента является двойственная позиция по отношению к нему в верхушке Республиканской партии и отсутствие готовых и заранее созданных структур народной поддержки среди его избирателей.

Очевидно, что сопротивляющегося президента Трампа подвергнут еще и тотальному личному унижению. И уже подвергают. Британское издание Daily Mail сообщило, что жена президента США Дональда Трампа Мелания собралась развестись с ним после оглашения результатов выборов в США. Вспомним, что именно «Мелания» стала комичным персонажем фильма-компромата «Борат-2».

Музей мадам Тюссо в Лондоне переодел действующего президента Дональда Трампа в костюм для игры в гольф. В своем Twitter музей написал, что в 2021 году Трамп сможет уделять больше времени своему любимому виду спорта. На фигуру президента разве что шутовской колпак не надели.



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Во всей этой эпопее выборов президента США, приобретающих вид государственного переворота, важно обратить внимание на внешнюю легитимацию возникающего из него режима Байдена. Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Джастин Трюдо уже поздравили Байдена как избранного президента Соединенных Штатов. То есть прямо и грубо вмешались в процесс американских выборов. Накануне в пятницу министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал обе стороны на выборах в США проявлять сдержанность, отметив, что «умеющие достойно проигрывать» важнее для демократии, чем «блестящие победители». Очевидно, что подобного рода обращение адресовано только одной стороне — президенту Трампу.

В российских СМИ и социальных сетях много шуму по поводу демонстрации в США на президентских выборах 2020 года вместо эталонной — неправильной демократии. Странно, чему у нас «удивляются». Здесь следует вспомнить Владимира Ленина, указывавшего в свое время на то, что «буржуазная демократия» является лишь формой организации господства правящего класса. Популист Дональд Трамп оказался неугоден теневым финансистам с Уолл-стрит, и его устранили на выборах с использованием самых беспардонных средств и грязных технологий. Под подозрением сейчас и вспышка коронавируса, которая не естественная, а рукотворная, так кстати отнявшая у Трампа его главное преимущество — хорошее состояние дел в американской экономике. Коронавирус стал решающим инструментом для устранения Трампа. А потом, на следующий день после «Дня выборов», выяснилось, что не важно, как голосуют американцы, важно, как считают и как это комментируют в американских СМИ, принадлежащих все тем же денежным мешкам. Впрочем, и сам Дональд Трамп оказался непоследовательным в своем популизме. Правда, во все его президентство ему очевидным образом мешали выполнять его предвыборные обещания президентской кампании 2016 года. Похоже, что Трампу предстоит уход в американскую историю под свист и улюлюканье продажных американских (и не только) СМИ, отстаивающих иные, чем Трамп, идеалы.

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