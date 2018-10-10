Вашингтон обвинили в крахе мировой экономики

Односторонние меры, которые Соединенные Штаты принимают для достижения собственных целей, ведут к появлению множества международных проблем.
Такое заявление сделал председатель парламента Ирана Али Лариджани в ходе своего выступлении на Третьем Евразийском саммите в Анталии.
Он указал на незаконный выход США из «Ядерного договора 2015 года», неправомерные решения правительства США по палестинскому вопросу, а также выход из Парижского климатического соглашения и нарушение мировой тарифной системы, что является ярким примером таких действий.
Спикер иранского парламента сказал, что негативная кампания США против Парижского климатического соглашения нарушила одну из самых чувствительных экологических проблем в мире, добавив: «Это пренебрежение правами всех наций».
Он акцентировал внимание слушающих на «эгоистичный, односторонний и незаконный» выход правительства США из «Ядерной сделки» и на восстановлении жестоких санкций против Ирана.
Лариджани подчеркнул: «Без сомнения, такое отношение и напряженная политика в разных областях некоторых стран повлияли на общий процесс развития и дают почву для того, чтобы усомниться в принципах мирового управления, многосторонности и свободной торговли».
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