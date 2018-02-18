Варил дома мет и продавал через интернет: полиция задержала «предприимчивого» одессита (ФОТО)

Полиция задержала 27-летнего одессита, который организовал дома нарколабораторию и открыл свой интернет-магазин.

Наркотиков полиция изъяла на 300 тысяч гривен. Житель Суворовского района, как сообщает Департамента коммуникации Нацполиции Одесской области , самостоятельно занимался изготовлением наркотического средства, а затем продавал его через созданный интернет-магазин, на котором была размещена информация с прейскурантом наркотических и психотропных веществ.

Наркотики мужчина рассылал по почте по всей Украине. Кроме того, распространял их методом «закладок». В ходе обыска изъят амфетамин, колбы, стаканы, химические вещества, и прочее оборудование. Все это отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.





Источник