Валютный рынок Украины раскачали искусственно — эксперты

По мнению экспертов Украинской антикоррупционной ассоциации, девальвация помогает наполнить бюджет, позволяет экспорту больше заработать, дает основания для пересмотра цен в контрактах на госзакупки.

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Панические и неосторожные заявления ряда экспертов и лидеров мнений о негативных прогнозах для украинской гривни усугубили ситуацию на валютном рынке страны в начале текущего года в угоду государственному бюджету, а также коррупционерам и крупным экспортерам.

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Такое мнение высказали представители Украинской антикоррупционной ассоциации на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, как отметил лидер ассоциации Александр Аронец, в Украине из года в год происходят сезонные колебания на валютном рынке, однако в декабре прошлого — январе этого года ряд экспертов через СМИ и социальные сети нагнетали обстановку, усугубляя ситуацию на рынке, в результате чего гривня едва не достигла освоенного в 2015 году исторического минимума. «Это может быть как несознательно, так и сознательно — для лоббирования чьих-то интересов», — сказал он.

При этом Аронец назвал главным выгодополучателем от раскачивания валютного рынка государство.

«Это классический метод, которые применяли многие страны, когда инфляция помогает выплатить задолженности по зарплатам, пенсиям. К тому же, девальвация национальной валюты позволяет украинскому экспорту больше заработать», — пояснил он, отметив, что крупные компании-экспортеры и их собственники получают прямую непосредственную выгоду.

Ссылаясь на результаты анализа ряда контрактов по государственным закупкам, глава ассоциации Дмитрий Гамаш отметил, что колебания курса дали основания для заключения дополнительных соглашений к этим контрактам с изменением цены, нивелируя эффект экономии от закупок через систему Prozorro и позволяя принимать участие в тендерах государства компаниям, умышленно занижающим стоимость для победы в тендере.

«Кроме объективных причин — экономических — на курс национальной валюты влияют и субъективные причины, которые кроются в умышленных информационных атаках. Мы видели уже не раз в нашей истории, как разгонялись намеренно панические настроения специальными группами, провоцирующие усиленный спрос на валюту», — подчеркнул он.

Присутствующий на пресс-конференции блоггер Александр Солонько, в свою очередь, отметил, что валютный рынок неосторожными высказываниями раскачивают не только эксперты, но и некоторые чиновники высшего ранга.

«Эти негативные сигналы направлены на поддержку истерии, чтобы продлить период падения покупательной способности национальной валюты. Этому есть прагматичные причины — и пересмотр существенных условий контрактов на закупку за счет средств государственного и коммунальных бюджетов, и более выгодная продажа большими промышленно-финансовыми группами валютной выручки», — сказал он, призывая чиновников и лидеров мнений быть осторожнее со своими заявлениями, а граждан – избирательнее подходить к источникам информации.

Справка УНИАН. В Украине девальвация гривни к доллару за 2017 год составила всего 3,2%, однако с 18 декабря прошлого года национальная валюта практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 гривни/доллар.

Во второй половине января текущего года девальвационное давление на гривню на валютном рынке ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривни к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составляют 27,04/27,07 грн/долл.

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