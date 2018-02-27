Валютный рынок. Куда пойдет иена после ФРС

22:40, 27 февраля 2018

Алена Афанасьева

USD/JPY во вторник смогла приблизиться к району 107,70, и все благодаря агрессивному настрою новоявленного главы ФРС. Стоит отметить, что не все ждали от него действительно оптимистичного подхода. И именно поэтому первоначальная реакция носила столь преувеличенный характер.

Пауэлл выступал в течение 3,5 часов, однако рынок все это время следил за ответом лишь на один вопрос: куда пойдут ставки, причем в ближайшее время? Он не ответил прямо, однако слишком много говорил на тему оптимистичных показателей, что рынок интерпретировал как его решительность ужесточать монетарную политику хорошими темпами.

Итак, ФРС настроена агрессивно. Но поможет ли это доллару США? Не факт, учитывая, что экономические показатели последнее время вызывают сомнения, а дефициты торгового и платежного баланса продолжают расти.

Это может означать, что самые привлекательные уровни для входа в USD/JPY продажами с ближайшей целью на отметке 106,70. Однако стоит дождаться реакции азиатского рынка, прежде чем начать продавать пару.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

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Что нам сулит новый год? 2017 посеял семена, которые будут приносить плоды еще долгое время. Центробанки готовы к переменам, и это скажется как на акциях, так и на валютах. Мировая экономика восстанавливается, и это даст толчок сырью и металлам. А еще криптовалюты! Пузырь это или продолжительный тренд? Мы знаем ответы на все вопросы. И главное – мы знаем, как на этом заработать.

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