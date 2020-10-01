Валютный прогноз на октябрь. Продолжит ли курс гривни падать так же, как и рейтинг Зеленского

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В октябре курс гривни продолжит падение (Фото: НБУ)

В сентябре курс гривни падал из-за низкой активности экспортеров, значительных погашений госдолга и девальвационных опасений. НВ Бизнес выяснил у экспертов, каким будет курс гривни в октябре

В конце сентября курс гривни достиг трехлетнего минимума, снизившись в течение месяца с отметки 27,54 грн/$ до уровня 28,325 грн/$. Интересное совпадение: количество украинцев, которые готовы голосовать за Владимира Зеленского на президентских выборах, согласно данным последних опросов, снизилось до 29%.

Почему курс падает

Как рассказал НВ Бизнес начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, начало сентября ознаменовалось самым крупным за последнее время погашением валютных ОВГЗ на более чем $2 млрд. Это не могло не привести к практически пропорциональному сокращению золотовалютных резервов, и стимулировало НБУ выходить на рынок в качестве покупателя валюты, тем самым постепенно подталкивая курс доллара вверх. «Кроме этого, с начала сентября уменьшилась активность со стороны аграриев, так как продажи валюты от зерновых уже начали сокращаться, а по следующим за зерновыми культурам (подсолнечник и кукуруза) только приступили к уборке. Таким образом, возникла пауза в валютных поступлениях со стороны агросектора, которая так же способствовала снижению предложения валюты на рынке и росту обменного курса, — объяснил банкир. — На этот период так же приходились покупки валюты для выплаты дивидендов со стороны дочек крупных международных банков и компаний, а также наблюдался плавный выход нерезидентов из наших гривневых ОВГЗ».

Как уточнил НВ Бизнес руководитель валютно-финансового департамента Citi Украина Владислав Сочинский, падение курса гривни связано с сезонной бизнес-активностью. «В сентябре мы увидели ее традиционный рост. Помимо этого, импортеры увеличили спрос на валюту примерно на 20−40% по сравнению с летним периодом», — сказал эксперт.

Начальник центра рынков капитала Ukrsibbank BNP Paribas Group Александр Дуда подтвердил НВ Бизнес, что в течение сентября наблюдался значительный спрос на валюту со стороны импортеров и достаточно скромные объемы продажи валюты экспортерами с учетом сезона сбора урожая. «Вероятно, экспортеры не спешат продавать валюту на растущем тренде в условиях существенно снизившихся процентных ставок по гривневым ресурсам, так как альтернативой продажи валюты может служить кредит в гривне» — сказал он. По его словам, Национальный банк Украины продолжает сглаживать чрезмерные колебания курса валют, проводя валютные интервенции. Сочинский отметил, что согласно данным НБУ, в сентябре регулятор купил более $23 млн, а продал — более $230 млн.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов также отмечает, что ослабление гривни в последние недели обусловлено традиционным осенним переходом к расширению торгового дефицита, а также дополнительным спросом на иностранную валюту вследствие репатриации иностранными инвесторами дивидендов от финансовых результатов, полученных в предыдущие периоды. «В этом контексте сентябрь 2020 года не является чем-то новым: аналогичное смещение курса наблюдалось и в 2018 году, когда курс от летних уровней 26−27 грн/$ перешел на котировки в районе 28,3 в конце сентября. Аналогии с осенью 2019 года неуместны ввиду ее аномальности: тогда сезонное ослабление гривни было полностью перечеркнуто довлеющим над рынком притоком иностранных инвестиций в ОВГЗ», — сказал он.

По словам аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, давление на курс нацвалюты оказывали негативные новости по поводу вероятных проблем с получением очередного транша МВФ. «Как мы знаем, участники валютного рынка всегда чутко реагируют на новости по поводу возможных проблем с международным финансированием. Вероятно, это тоже повлияло на рост курса доллара», — сказала она.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что важную роль также сыграли девальвационные ожидания участников рынка, которые сформировались после заявления топ-политиков, смены главы НБУ и невнятных действий Нацбанка на валютном рынке во второй половине августа — все это, по мнению Белан, можно было трактовать как смену валютно-курсовой политики и желание ослабить гривню. «Хотя НБУ быстро исправился и стал активней продавать валюту из резервов в сентябре, чтобы сгладить ослабление гривни, сформировавшиеся ожидания вряд ли рассеялись, поскольку усилилась неопределённость с кредитом МВФ и активизировались заявления о возможном выходе НБУ на вторичный рынок ОВГЗ, которые воспринимаются как подготовительный этап к запуску печатного станка», — сказала она.

Аналитик отдела рыночных исследований банка Пивденный Инна Шпак добавила, что одним из ключевых факторов давления на гривну является неопределенность с рефинансированием долга и финансированием дефицита бюджета (в начале месяца погашались евробонды, выпущенные в 2015 году, к тому же, еще запланированы крупные гривневые погашения ОВГЗ). «В этом году сезонность оказывала лишь незначительное давление на валютном рынке, поскольку негативное влияние фактора во многом нивелировано тем, что благодаря теплой зиме Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах», — отметила она.

Как сильно влияет на курс гривни выход нерезидентов из ОВГЗ

Влияет, но не критично.

«Портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов сократился за этот месяц на 3,56 млрд грн (с 87,66 до 84,19 млрд). Это было еще одним дополнительным стимулом роста курса доллара на валютном рынке», — рассказал Юрий Гриненко.

Хотя, как добавил Блинов, несмотря на широко высказывавшиеся опасения, сейчас выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ носит планомерный и ограниченный характер. «Так, за 28 дней сентября иностранные держатели сократили портфель государственных облигаций на эквивалент 120−130 млн. долларов, что по своим масштабам не может иметь определяющего влияния на баланс валютного рынка», — считает он.

Как отметил Гриненко, результаты последних трех аукционов по размещению ОВГЗ нельзя назвать особо успешными. «В общей сложности Минфину удалось привлечь с рынка чуть эквивалент чуть более 10 млрд грн, что даже не прикрывает гривневые погашения этого месяца, которые составляют 15,5 млрд грн. Валютные платежи Министерства финансов в этом месяце превысили $2,2 млрд», — сказал он.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович напомнил, что выход нерезидентов продолжается еще с начала коронакризиса. «Это типичная ситуация для развивающихся рынков, в том числе, наших соседей, и в Украине она не является катастрофической. Доля иностранных инвесторов значительно сократилась и в странах с более развитым и активным рынком внутреннего долга, особенно это заметно в Турции и Египте. Что же касается Украины, то с февраля по сентябрь нерезиденты уменьшили портфель лишь на треть, или на 41 млрд грн. И постепенно продолжают уменьшать присутствие как путем продажи, так и при погашении ОВГЗ. Такая динамика портфеля, конечно, хоть и имела определенное влияние на курс гривни, но она не была определяющей. Ведь за два предыдущих недели (когда НБУ продавал валюту) нерезиденты уменьшили портфель на вдвое меньшую сумму, чем интервенции НБУ», — объяснил он.

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