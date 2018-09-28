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Валютный прогноз: доллар вырастет до 28,50 гривен

Курс валют 28 Сен 2018
Валютный прогноз: доллар вырастет до 28,50 гривен
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Валютный прогноз: доллар вырастет до 28,50 гривен


За текущую неделю курс гривны стабилизировался. Фото: Евгения ГУСЕВА


Эксперты прогнозируют медленную девальвацию украинской валюты.


Традиционная для Украины осенняя девальвация в конце сентября сменилась небольшим укреплением гривны. Доллар подешевел в обменках до 27,90-28,05 гривен. Однако, продержался на этих позициях недолго и к концу недели курс пошел вверх.


— За текущую неделю курс гривны стабилизировался возле отметки в 28 гривен за доллар, прокомментировал «КП в Украине» динамику валютного рынка аналитик Альпари Максим Пархоменко. — При этом в разных сегментах рынка гривна постепенно начала демонстрировать негативную динамику.


По его словам, по данным НБУ, официальный курс гривны за неделю снизился на 7 копеек. Межбанк был более активный, в данном сегменте рынка гривна просела на 30 копеек за текущую неделю. Укрепился доллар также и на наличном рынке, в среднем на 10 копеек до значений в 28.13 гривен с 28.00, которые были зафиксированы в понедельник.


— На следующую неделю виток падения гривны может быть продолжен и мы увидим снижение национальной валюты до более низких значений в 28.50. – прогнозирует Максим Пархоменко. -Способствовало этому событию увеличение процентной ставки в США и укрепление доллара на мировых рынках. Гривна в этом случае не была исключением и оказалась под давлением общемировой тенденции. Евро за этот же период на мировых рынках также просел, поэтому его динамика была нейтральной.



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Доллар в обменниках продолжает дорожать →



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