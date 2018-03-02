Валютный прогноз: доллар упадет до 26 гривен



Валютный прогноз: доллар упадет до 26 гривен. Фото: Оскар Янсонс





На минувшей неделе доллар существенно подешевел к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,7%.



Гривна продолжает дорожать, а доллар стремится к отметке 26 гривен. Как сообщили КП в Украине в компании Альпари, на минувшей неделе доллар существенно подешевел к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,7%.



Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,07 грн до 26,67 грн, или на 1,5%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,99 грн до 26,53 грн, или на 1,7%. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,86/27,15 до 26,46/26,78. Таким образом, покупка снизилась на 1,5%, а продажа — на 1,4%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого снижения покупки по сравнению с продажей.



В первый день весны НБУ принял решение на 1 п.п. до 17% годовых с сегодняшнего, пояснил КП в Украине старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — По заявлению регулятора, это было сделано в ответ на возросшие инфляционные риски. Вслед за учетной ставкой могут пропорционально увеличиться ставки и по кредитам, и по депозитам. Это может уменьшить спрос на кредиты со стороны предприятий и населения с одновременным увеличением стимула не тратить деньги, а сберегать их в банках. Еще одной побочной, но достаточно стандартной реакцией на увеличение ставки может стать укрепление гривны. На следующей неделе мы ожидаем продолжения укрепления гривны, не в последнюю очередь благодаря увеличению ставки НБУ, которое приведет к росту доходности гривневых инструментов и увеличению спроса на них, в том числе, со стороны нерезидентов. Безналичный доллар может подешеветь до 26,2 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться по 26,1/26,4 грн.









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