Валютный прогноз: доллар продолжит дорожать



Валютный прогноз: доллар продолжит дорожать. Фото: Марина Куценко





За истекшую неделю доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка.



На этой неделе доллар перешел от снижения к росту. Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,98 грн до 28,04 грн (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,85/28,09 до 27,99/28,21 (+0,5%/+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.



Официальные власти говорят, что ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась и до конца года колебания курса гривны маловероятны. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.



«Подведу итог. Первое – курсовые колебания гривны, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе – думаю, сезонное ослабление гривны в 2018 году сместилось из типичного периода «сентябрь-октябрь» на «июль-сентябрь» и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье – считаю, что действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривны до конца текущего года, в целом будут взаимно компенсированы», – написал Данилишин на своей странице в Facebook. Данилишин также отметил, что в 2019 год Украина сможет войти со стабильной ситуацией на валютном рынке в случае, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, и если не произойдет потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках.



Но в ближайшее время ожидается небольшой рост курса доллара. По крайней мере, так прогнозируют ситуацию независимые аналитики.



— На следующей неделе мы ожидаем роста доллара к гривне, — прокомментировал КП в Украине ситуацию на валютном рынке старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — К концу следующей недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 28,1/28,3 грн.









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