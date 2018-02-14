Валютные качели: каким будет курс гривны в 2018 году

Начало года традиционно отметилось падением курса гривны. Пик обвала курса пришелся на вторую половину января, когда в обменных пунктах цена на доллар доходила до 29 грн, а евро — до 35,5 грн.

Гривна начала укрепляться три недели назад — за это время доллар на межбанке подешевел на 2,2 грн, а евро — на 2,9 грн.

Что происходит на отечественном валютном рынке, и будет ли гривна и дальше дорожать?

Учетная ставка тому виной

Традиционно с ноября по февраль — наиболее сложный период для национальной валюты. В этом году против гривни играли как традиционные факторы, такие как сезонное снижение продажи валюты экспортерами и рост ликвидности за счет бюджетных платежей, так и активность со стороны иностранных инвесторов.

Рост госрасходов. В декабре прошлого года остатки средств на едином казначейском счету снизились с 54,1 до 5,1 млрд грн. Высвободившаяся благодаря росту бюджетных расходов ликвидность стала одним из факторов девальвации в январе этого года. «По результатам декабря остатки средств на казначейском счете снизились на 49 млрд грн, или в 10,6 раз. Прирост монетарной базы в 2017 году вырос на 17,5 млрд грн, или на 5,4%», — комментирует глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Вторая причина — рост негативного сальдо торгового баланса. В 2017 году отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось на 6,2 млрд грн или в 3,1 раза. Это стало дополнительным катализатором спроса со стороны импортеров на иностранную валюту.

Третий фактор — сезонное сокращение объемов экспорта. По словам Данилишина, снижение поступления валютной выручки совпало с ростом импорта и повышением спроса на валюту в декабре-январе. Воздействие этих факторов также оказало давление на курс.

Ну и не стоит забывать об активности спекулянтов на валютном рынке. Как и в прошлом году, они пытались заработать на сезонном снижении гривны, и своими действиями усиливали давление на валютный курс.

Возможно, гривня так и продолжала бы дешеветь, если бы не благоприятная рыночная конъюнктура.

«Укрепление гривны стало следствием валютных интервенций НБУ, притока валюты на рынок за счет ее продажи госбанками и роста спроса на госбумаги со стороны иностранных инвесторов», — поясняет ситуацию Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times.

С чем связан резкий рост спроса нерезидентов на отечественные госбумаги? Рост привлекательности облигаций стал прямым следствием повышения учетной ставки НБУ, а значит роста их доходности. Приобретая украинские гособлигации, нерезиденты рассчитывают получить около 16% годовых и заработать на росте курса гривны в случае ее укрепления в первом полугодии.

По мнению Эрика Наймана, у нерезидентов есть хорошие шансы заработать до августа около 8%. До этого времени гривна, вероятнее всего, останется достаточно стабильной. И спекулянтам на такой короткий срок не важны макроэкономические факторы и экономическая обстановка в Украине. А если к августу ситуация с расчетами по внешним долгам не будет под контролем, можно ожидать массовой продажи ОВГЗ и конвертацию полученных гривен в доллары.

«Укрепление гривны в феврале обеспечило приток «горячих» денег после повышения учетной ставки НБУ до 16%. В результате вложения в гривну стали более привлекательны, чем в доллар. А с учетом ожидания сезонного укрепления гривны, ОВГЗ для нерезидентов стали еще более привлекательными», — комментирует старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

По данным НБУ, портфель гривневых ОВГЗ у нерезидентов в 2018 году увеличился до 12,1 млрд грн, что в 2,3 раза больше, чем в начале года.

Укрепление гривны подстегнуло к продаже валюты и экспортеров, опасающихся потерять свои доходы в результате дальнейшего снижения курса доллара.

Рост курса гривны также сыграл на руку НБУ. Это позволило не только вернуть курс в рамки приемлемого для Нацбанка валютного коридора, но и выкупить часть валютного предложения, пополнив тем самым валютные резервы. 6 февраля регулятор пополнил свои резервы на 44,2 млн долл., 7 февраля — на 110,8 млн долл., 12 февраля — на 49,9 млн долл.

В 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал — 1,009 млрд долларов.

Стоит отметить, что вопреки пессимистичным прогнозам, в 2017 году Нацбанк смог удержать курс в рамках установленного коридора 25,5-28,0 грн за доллар. Среднегодовой курс гривны в 2017 году в сравнении с предыдущим периодом вырос с 25,55 до 26,6 грн/долл. Девальвация в прошлом году оказалась достаточно умеренной — всего 4%.

Среднегодовой официальный курс гривны к доллару и евро

Год

Среднегодовой курс,

грн/долл.

Среднегодовой курс,

грн/евро

2013

7,99

10,61

2014

11,89

15,72

2015

21,85

24,23

2016

25,55

28,29

2017

26,60

30,01

Источник: НБУ

Пик пройден?

Вероятнее всего, сезонный цикл девальвации гривни уже пройден. Серьезного снижения курса до осени не предвидится.

В марте ожидается рост экспорта и притока валюты, а также снижение импорта энергоносителей с окончанием отопительного сезона. Это поможет не только стабилизировать курс, но и сформировать условия для его укрепления в первом полугодии, считает Богдан Данилишин.

При благоприятных факторах и текущей активности нерезидентов курс гривны до летнего периода может укрепиться до 26,5 грн и ниже.

Поскольку приток валюты носит временный и спекулятивный характер, рассчитывать на долгосрочное укрепление валютного курса не приходится. К концу года в рамках сезонного ослабления курс, скорее всего, вернется на отметки 28-30 грн за доллар.

Андрей Шевчишин обращает внимание на важный момент. По его словам, осенью при выводе из Украины вложенных нерезидентами средств негативный эффект может усиливаться действиями спекулянтов. Это будет способствовать дестабилизации валютного рынка. Для минимизации валютных рисков необходим механизм фильтрации портфельных иностранных инвестиций со стороны НБУ.

Таким образом, если не будет форс-мажоров, то до осени курс гривны останется стабильным, даже имеет все шансы немного укрепиться. А вот с осени национальная валюта может оказаться под давлением не только по причине внутренних сезонных факторов, но и ухудшающейся ситуации на внешних рынках. Особенно, если выход нерезидентов из украинского рынка совпадет с выплатами по внешнему госдолгу.





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