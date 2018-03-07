Валютные качели: эксперты прочат украинцам резкие скачки курса доллара

Сегодня, 10:01

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Стоимость американской валюты будет зависеть от ряда факторов



Фото: Pixabay

Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики, которые отметили самое сильное укрепление гривни за полтора года.

Так, доллар с конца января стал стоить уже почти на 2,5 гривни дешевле — еще 22 января наличный курс составлял 28,9 грн, а сегодня, 7 марта, – 26,34 грн. По словам аналитиков, главные причины укрепления гривни — новости о «газовой победе» Украины над «Газпромом» и повышение со 2 марта учетной ставки Нацбанка.





«Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривню. Позитивным фактором выступит приток валюты под участие в приватизации и победа «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитражном суде, по которой «Газпром» обязан выплатить Украине $2,56 млрд. Поступление этих средств даже может снять на время необходимость кредита МВФ», — сказал аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин. — А вот сдержать укрепление гривниможет сильный доллар, если ФРС США повысит ставку более чем на 0,25%».





Однако, как отмечают аналитики, вполне вероятно, что скоро НБУ снизит учетную ставку на 1-1,5% и курс снова пойдет вверх к 27 грн/долл.





«К концу года возможна резкая девальвация до 30 грн/долл., учитывая, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 29,3 грн/долл.», – рассказал директор финансовой компании «Аверс №1» Игорь Львов.





Подробнее читайте на сайте «Сегодня» в материале «Доллар готовит украинцам сюрприз: прогноз курса валют на весну».

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