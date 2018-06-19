Валютное смещение: впервые с начала мая курс доллара США достиг 64 рублей

Во вторник, 19 июня, курс доллара США — впервые с начала мая — поднялся выше 64 рублей. Нестабильность нефтяных цен в последние дни, а также ослабление рынка гособлигаций негативно сказываются на динамике российской валюты. В то же время одной из главных причин удешевления рубля аналитики называют разгорающуюся торговую войну между США и Китаем. Обе страны уже решили обменяться тарифными ограничениями и заявили о готовности введения новых пошлин. На этом фоне инвесторы активно выводят средства из активов развивающихся рынков.

Во вторник, 19 июня, открытие торгов на Московской бирже ознаменовалось рекордным за последние полтора месяца удешевлением российской валюты. Так, курс доллара США — впервые со 2 мая — преодолел отметку 64 рубля.

Официальный курс Центробанка России на 20 июня составил 64,06 рубля за доллар и 74,18 рубля за евро.

Одной из причин ослабления нацвалюты стал активный выход инвесторов из российского госдолга после заседания совета директоров Центробанка в конце прошлой недели. Напомним, 15 июня регулятор, как и ожидали игроки рынка, сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, но при этом несколько ужесточил риторику в связи с возможным ускорением инфляции.

«Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) уже четвёртый день подвергается достаточно сильной распродаже. Несколько неординарное решение ЦБ временно заморозить ставку на текущих уровнях и пока избежать её дальнейшего снижения на фоне инфляционных рисков лишило рынок потенциала для дальнейшего роста», — пояснил RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

По словам эксперта, влияние на инвесторов оказал и комментарий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Председатель ЦБ допустила возможность повышения ставки в случае резкого усиления инфляционных рисков, хотя такое решение пока не входит в базовый сценарий регулятора.

На этом фоне уже 19 июня доходность десятилетних российских госбумаг (впервые с апреля 2017 года) поднялась до 7,96%. Напомним, рост доходности ОФЗ означает падение стоимости облигаций и, как следствие, негативно отражается на курсе рубля.

Нефть подкачала

Аналитики отмечают, что дополнительное давление на рубль оказывает и вероятность глобального снижения цен на нефть. По данным Лондонской товарно-сырьевой биржи, в ходе торговой сессии 19 июня стоимость сырья эталонной марки Brent опустилась на 0,48% — до $75 за баррель. При этом ещё в пятницу котировки падали до уровня $73 за баррель.

Подобная нестабильность на мировом энергорынке связана с неопределённостью трейдеров, а также с опасениями инвесторов по поводу результатов предстоящего заседания стран соглашения ОПЕК+ 22 июня в Вене. Об этом в разговоре с RT рассказал ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

«В минувшую пятницу нефтяные котировки продемонстрировали заметное снижение на ожиданиях, что страны ОПЕК и ряд других государств согласятся увеличить добычу по итогам переговоров в Вене. Так, Саудовская Аравия и Россия, уже ясно дали понять, что квоты индивидуальной добычи будут повышены», — отметил эксперт.

Как заявил глава Минэнерго Александр Новак, в ходе предстоящей встречи участники обсудят увеличение производства нефти до 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС. При этом министр не исключил, что наращивание добычи может начаться уже с 1 июля 2018 года.

Точка кипения

Среди основных факторов ослабления рубля эксперты называют и усиливающийся отток инвесторов из активов развивающихся стран. Трейдеры стремятся минимизировать все возможные риски на фоне разгорающейся торговой войны между США и Китаем.

«Резкое ослабления курса российской валюты отражает явное нежелание игроков рынка рисковать на фоне эскалации напряжённости в торговых отношениях между Соединёнными Штатами и КНР. Вслед за импортными пошлинами, установленными США в адрес китайского экспорта, Пекин пошёл на контрмеры, объявив о планах ввести тарифы на импорт американской нефти», — отметил Артём Деев.

Напомним, в конце прошлой недели Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт китайской продукции на сумму $50 млрд. По его словам, это необходимо для «предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, а также для защиты американских рабочих мест». Власти КНР в свою очередь заявили о готовности дать симметричный ответ на любые протекционистские действия США.

Как уточнили в офисе торгового представителя Соединённых Штатов Роберта Лайтхайзера, уже с 6 июля ограничения будут введены в отношении 818 наименований китайских товаров на сумму $34 млрд, а об остальных пошлинах на $16 млрд будет объявлено позже.

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Руководство Китайской народной республики, как и обещало, ответило зеркально и тоже сообщило о намерении ввести тарифные барьеры для ввоза американских товаров на сумму $34 млрд. Преимущественно речь идёт об импорте из США сельскохозяйственной продукции, автомобилей и морепродуктов. Позже к этому списку могут добавиться нефть и нефтепродукты, газ, уголь и медоборудование на общую сумму $16 млрд.

Ранее Трамп заявлял, что на любые ответные меры Китая США могут установить дополнительные ограничения. Так, уже в понедельник, 18 июня, президент сообщил о готовности ввести новые пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму уже $200 млрд. Согласно официальному заявлению главы Белого дома, торговому представителю США уже было поручено подготовить список соответствующей продукции.

Ответ китайской стороны вновь последовал незамедлительно. Как отмечают власти страны, в случае наложения новых ограничений со стороны Соединённых Штатов Китай будет вынужден «принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ». Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Впервые обе страны обменялись взаимными угрозами о наложении внешнеторговых ограничений ещё в начале апреля 2018 года. Примечательно, что уже в мае по итогам двусторонних переговоров государства договорились о мирном урегулировании торговой конфронтации без введения пошлин. Впрочем, сейчас, по словам официального представителя МИД КНР Гэна Шуана, прежние договорённости будут аннулированы.

«Участники рынков опасаются, что мировая экономика оказалась на пороге торговой войны. В такой ситуации инвесторы стараются держаться подальше от рисковых активов и предпочитают переводить капиталы в защитные инструменты. Явным доказательством этому служит параллельное укрепление швейцарского франка, японской йены, а также снижение доходности американских казначейских облигаций», — объяснил Артём Деев.

Отток инвесторов с развивающихся рынков эксперты связывают и с недавним повышением ставки ФРС США, что также сказывается на снижении интереса инвесторов к российскому рынку, считает Андрей Люшин из «Локо-Банка».

Таким образом, согласно мнению опрошенных RT аналитиков, в ближайшие несколько недель курс доллара США может варьироваться в диапазоне 64—65 рублей.





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