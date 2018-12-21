Валюта на почте и запрет рублей: в Украине вступит в действие новый закон — Обозреватель

В Украине с февраля 2019 года часть украинцев сможет получать зарплаты в долларах, в почтовых отделениях будут продавать валюту, а некоторые рубли запретят.

Соответствующие нововведения предусмотрены законом «О валюте», говорится в материале OBOZREVATEL. Новые правила позволят получать, например, в долларах или евро, командировочные на работе. «Юридические лица имеют право использовать валютные средства на оплату расходов на обслуживание командировку за границу их работников, а также для обеспечения эксплуатационных нужд собственных транспортных средств во время их нахождения за пределами Украины», – говорится в документе.

Заработные платы в долларах в Украине разрешили выплачивать в официальных представительствам иностранных государств и только иностранцам. Также официально в валюте смогут зарабатывать, например, моряки.

Торговать валютой по новому закону смогут почтовые отделения, ломбарды, кредитные союзы. То есть купить доллары можно будет не только в обменнике или в банке, но и на почте. Это позволит продавать и покупать доллары в населенных пунктах, где нет отделений банков и обменников, но есть почта.

Еще одна важна норма – использовать монеты и купюры с изображением аннексированного Россией Крыма в Украине запретят. «Банкноты и монеты Центрального банка Российской Федерации с картами, символами, зданиями, расположенными на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины», – говорится в документе. Речь идет в том числе о купюре номиналом в 100 рублей (см. фото).

Рубль

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О валюте и валютных операциях». Соответствующий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев со дня вступления в силу.

Как пояснил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, с одной стороны, ограничения дают возможность четко контролировать приток валюты в страну, а с другой – создают неравные условия: кому-то могут дать лицензию быстрее, кому-то отказать. При этом эксперт отмечает, что регулирование в текущих обстоятельствах Украине необходимо. Подробнее о том, что изменит закон «О валюте», можно узнать здесь.





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