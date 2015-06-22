Валовой внешний долг Украины составил почти 126 миллиардов долларов

Валовой внешний долг Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с началом года сократился на 0,27%, или на 340 миллионов долларов – до 125,967 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, на конец квартала на сектор общего государственного управления пришлось 34,608 млрд долл., или 27,47% валового внешнего долга, на банки — 17,104 млрд долл., или 13,58%, на органы денежно-кредитного регулирования — 5,810 млрд долл., или 4,61% долга, на прочие секторы — 58,816 млрд долл., или 46,69% долга, на прямые инвестиции (межфирмовый долг) — 9,629 млрд долл., или 7,64%.

Согласно аналитической записке на сайте НБУ, объем валового внешнего долга Украины по отношению к ВВП за первый квартал вырос до 110,5% ВВП с 95,1%.

По информации НБУ, основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на 1 апреля остается доллар США, на который приходится 75,3% обязательств.

Как сообщалось, валовой внешний долг Украины по итогам 2014 года сократился на 11,1%, или на 15,772 млрд долл., по сравнению с началом года – до 126,307 млрд долл.

По материалам: УНИАН