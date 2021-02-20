Valentino: падение продаж в 2020 году, положительные драйверы – китайский рынок и онлайн-коммерция

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Elena Strachkova

Опубликовано





20 февр. 2021 г.

Как большинство модных домов, в прошлом году Valentino нес потери из-за пандемии. Итальянский люксовый бренд, опубликовавший предварительные результаты по фингоду-2020, констатировал падение продаж на 28% (на 27% без учета колебаний курса) – с 1,22 млрд евро (109,3 млрд рублей*) в 2019 году до 882 млн евро (79 млрд рублей*) в нынешнем отчетном периоде. Впрочем, компании удалось сократить ущерб, реагируя на ситуацию целым рядом инициатив, позволивших поддержать и укрепить связи с клиентами.





Показ коллекции Valentino сезона Весна-Лето 2021, Милан — Valentino

Под руководством нового гендиректора – Джакопо Вентурини (Jacopo Venturini) – в топ-менеджменте Valentino произошли значительные изменения, а в деятельности – пущены в ход все инструменты, от диджитал-коммуникации с очень вариативным контентом (советы, игры, перформансы, цифровые проекты и проч.) до усиленной омниканальной интеграции и внедрения (во второй половине года) стратегии «clienteling» и дистанционных продаж.

В результате модный дом, с 2012 года принадлежащий катарскому инвестфонду Mayhoola, отметил ускорение оборотов по двум главным категориям – прет-а-порте и аксессуары, на которые в 2019 году в структуре совокупных продаж у него приходилось соответственно 36% и 63%.

В июле прошлого года Valentino представил кампанию осенней пре-коллекции 2021, чем увеличил (если сравнивать с круизной коллекцией-2021) количество заказов на 25%. При этом надо отметить, что и упомянутая круизная коллекция – ее бренд продвигал в рамках цифрового проекта «Valentino Insights» – продавалась хорошо.

Еще один повод для оптимизма – электронная коммерция. Онлайн-продажи Valentino по всем каналам (прямым и на мультибрендовых площадках партнеров) в 2020 году взлетели на 62%. Доходность по данному направлению марка не раскрывает, отмечая лишь, что доля указанного сегмента в ее рознице составляет 14%. Один только виртуальный бутик Valentino в отчетном периоде показал плюс 77%.

Напомним, что в 2017 году лейбл вступил в партнерство с люксовым онлайн-ритейлером Yoox Net-A-Porter (YNAP), стороны объединили ресурсы в сфере электронной коммерции посредством мультиканального интерфейса «Next Era», дающего потребителям доступ, как к складским запасам магазинов Valentino, так и к сети восьми центров доставки YNAP, таким образом, товары добираются до покупателей в сжатые сроки.

Наконец, модный дом может быть совершенно удовлетворен достигнутым в Китае, где объем его продаж вырос на 44%. Китайский рынок – один из самых важных для Valentino, не случайно в минувшем декабре креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли открыл в Шанхае мультимедиа-выставку «Valentino: Re-Signify Part One Shanghai».

«По финансовым результатам 2020 года очевидно, что сектор серьезно пострадал на фоне мирового санитарного кризиса. Сегодня как никогда важно сосредоточиться на омниканальной активности, сделав упор на инновации и передовые цифровые технологии», – цитируется в релизе президент Valentino Рашид Мохамед Рашид (Rachid Mohamed Rachid).



*По курсу xe.com на 20 февраля 2021 года

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