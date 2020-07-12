Валентин Катасонов: «Я вижу признаки готовящегося геноцида»

Для чего «хозяевам денег» коронавирусный кризис, что такое «Комитет 300» и почему экономике колют «лошадиные дозы морфия»

«Чтобы как-то прикрыть надвигающийся экономический кризис, была запущена спецоперация под названием COVID-19», — считает профессор Валентин Катасонов. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассуждает о том, зачем «хозяева денег» расширяют наступление на человечество, почему надо читать Герберта Уэллса, чтобы понять замысел мировой закулисы, для чего в России решили запустить программу генетической коррекции и почему поправки к Конституции РФ не имеют значения.

Валентин Катасонов: «Все списали на вирус, хотя на самом деле причины глубокие, фундаментальные» Фото: «БИЗНЕС Online»

«ЭТО НЕКАЯ ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА, ПРИКРЫВАЮЩАЯ НАДВИГАЮЩИЙСЯ МИРОВОЙ КРИЗИС»

— Валентин Юрьевич, мы с вами встречались в конце 2019 года, тогда в интервью вы сказали, что кризис неизбежен, но не стали называть сроки. То, что это случилось так скоро, стало для вас неожиданностью?

— В тот момент, когда мы с вами разговаривали, признаки экономического кризиса были уже в ряде стран. Я ознакомился с экономической статистикой Японии, Италии по четвертому кварталу 2019 года, которая сигнализировала, что в указанных странах уже начался экономический спад. Поэтому не исключаю: чтобы как-то прикрыть надвигающийся экономический кризис, была запущена спецоперация под названием COVID-19. Все списали на вирус, хотя на самом деле причины глубокие, фундаментальные, они существуют на протяжении, по крайней мере, трех веков (я имею в виду время существования капитализма). Как всегда, они («хозяева денег») ушли от ответа на главный вопрос «В чем фундаментальные причины кризиса?» — и все списали на коронавирус.

Недавно ретроспективно смотрел некоторые материалы ведущих консалтинговых компаний, в частности McKinsey. Видимо, в 2019 году я прозевал октябрьский доклад, в котором прогнозируют, что в мире в ближайшее время может исчезнуть от трети до половины всех банков. Эксперты McKinsey прекрасно понимают истинные причины кризиса, так что был бы коронавирус или нет, но кризис случился бы. Пока, конечно, такого массового мора банков нет, но, по моим данным, он действительно в ближайшее время может начаться. Это тема отдельного разговора.

— Значит, коронавирус все-таки не был тем триггером, который запустил кризис?

— Он прибавил глубины кризису. Но, безусловно, дело в том, что спецоперация COVID-19 имела несколько целей. Во-первых, это некая дымовая завеса, прикрывающая надвигающийся мировой кризис. Во-вторых, некая тренировка, учения, можно ли людей в короткие сроки загнать в самоизоляцию (так они подобное называют), но на самом деле это добровольно-принудительное тюремное заключение. Половина человечества оказалась под домашним арестом, сроки его были разные, но тем не менее данный пилотный проект, с точки зрения его организаторов, сработал, удался. Поэтому я думаю, что они дальше будут углублять и расширять наступление на человечество. Так что не исключены другие провокации, может быть, начнется вторая волна пандемии или террористические акты типа 11 сентября 2001 года. Кстати говоря, именно с того дня пошло выстраивание нового мирового порядка, или «дивного нового мира», выражаясь словами Олдоса Хаксли.

— Кто же организаторы этой спецоперации?

— Я их называю хозяевами денег — крупные акционеры федеральной резервной системы. Кстати, обратил внимание, что многие авторы используют слово «они» — это некая загадочная группа людей. Например, Джон Коулман и его книга «Комитет 300» и есть те самые «они», или «хозяева денег». Это мировая закулиса, которая существует многие века. Просто в XX веке они стали действовать более нагло и открыто. Я только что сдал в издательство книгу по антиутопиям. Там у меня, в частности, есть очерк про Герберта Уэллса, автора ряда научно-фантастических романов, антиутопий. Даже его «Машина времени» — это страшная антиутопия. Кроме этого, он писал программные работы, одна из них — Legal Conspiracy. В ней открыто и дерзко Герберт Уэллс озвучил планы мировой закулисы. Сам он принадлежал к англосаксонской верхушке, входил в состав «Комитета 300». Так что читайте Уэллса — это идеолог мировой закулисы, а не какой-то научный фантаст.

«Это некая тренировка, учения, можно ли людей в короткие сроки загнать в самоизоляцию (так они подобное называют), но на самом деле это добровольно-принудительное тюремное заключение» Фото: «БИЗНЕС Online»

«ДЛЯ «ХОЗЯЕВ ДЕНЕГ» ЛЮБОЙ КРИЗИС — ИМЕНИНЫ СЕРДЦА»

— «С моей точки зрения, пандемия — это некая дымовая завеса, призванная скрыть попытки финансового олигархата провести очередной мощный раунд передела собственности», — сказал недавно Сергей Глазьев. Согласны с ним?

— Я бы повысил планку оценки: не просто передел собственности, это еще один шаг к захвату мировой власти. Власть выше собственности. На самом деле собственность — средство, с помощью которого достигается высшая, с точки зрения мировой закулисы, власть. На данную тему есть тысячи книг, об этом написано в Священном писании. Помните, как Христос был искушаем дьяволом в пустыне? Иисус 40 дней постился, ходил по пустыне, потом появился дьявол. «Преврати камни в хлеба», — сказал дьявол. Это искушение богатством. Но Христос сказал, что не хлебом единым сыт человек. Далее было искушение славой, когда дьявол поднял Христа на вершину Иерусалимского храма: «Сбросься, тебя же ангелы подхватят, и все тогда поймут, что ты сверхчеловек». Христос отверг и это искушение. А третьим было, когда дьявол поднял Иисуса на самую высокую гору и с нее показал весь мир. «Все эти города и веси принадлежат мне, — заявил дьявол. — Поклонись мне, и все это будет твоим». Это искушение властью. Тема вечная. Поэтому, конечно, важна не собственность, а власть.

— Сейчас они, получается, недостаточно властны?

— Они пока полной власти не имеют, поэтому это их высшая цель. Я более 50 лет слежу за докладами Римского клуба. В 1968 году была создана данная организация мировой закулисы. Кстати, Коулман считает, что это самая важная из легальных структур, которая работает по командам и в интересах «Комитета 300». В этих докладах в наукообразной форме обосновываются задачи, которые ведут к конечной цели. Первая задача — контроль над демографическими процессами, но не просто контроль, а сокращение численности населения.

— Я читала в вашей статье, что они хотят сократить население до 1 миллиарда.

— Да, совершенно верно. Говорят про «золотой миллиард», а на самом деле «золотым» является только миллион, а 999 миллионов — это «грязные», те, которые работают и обслуживают «золотой миллион».

Вторая задача — деиндустриализация, разрушение реального сектора экономики. С точки зрения мировой закулисы, нынешняя промышленность истощает недра Земли, загрязняет окружающую среду, а все это как бы принадлежит им — «избранному народу». Герберт Уэллс считал, что англосаксам, но есть и другие версии, кто такой «избранный народ».

Дальше идет такая цель как разрушение и размывание национального суверенитета. Разве мы этого не наблюдаем на протяжении 30 лет существования РФ? Мы хорошо видим, как размывается национальный суверенитет России. Даже если говорить о сфере финансов, то это снятие любых ограничений на трансграничное движение капитала, то есть фактически если мы открываем окна и двери своего дома, то поддерживать температуру в доме становится невозможно. Это образ процесса размывания национального суверенитета. Еще одна задача — цифровизация, выстраивание электронного концлагеря. Мы это тоже хорошо ощутили сейчас, во время пандемии COVID-19.

Наконец, последняя задача, которая является конечной целью, — мировое правительство и установление того миропорядка, о котором открыто писал Герберт Уэллс в своей работе Legal Conspiracy еще в 1928 году. Иногда ссылаются на протоколы сионских мудрецов, а вот, пожалуйста, берите книгу Уэллса, правда, она на русский язык не переведена. Но, думаю, она скоро появится. Сегодня в ходу термин «новый мировой порядок». А откуда он взялся? По крайней мере, во времена Уэллса он уже использовался. Надо копать вглубь, оттуда все идет.

«В 1968 году была создана эта организация мировой закулисы» Фото: © Алексей Даничев, РИА «Новости»

— Как нынешний кризис поможет в достижении целей, которые вы перечислили?

— Я еще раньше говорил, что для «хозяев денег» любой кризис — именины сердца. Для них это способ перераспределения собственности в свою пользу. Поймите, что та модель, которая существует уже 300 лет, — модель ростовщического денежного капитализма. Это экономика, в которой деньги рождаются из того, что банки выдают кредиты. Вы же знаете, что у нас, в России, да и во всем мире, за редким исключением, двухуровневая банковская система: Центральный банк, который эмитирует наличные деньги, и есть коммерческие банки, которые создают в несколько раз больше денежную массу в виде депозитных или безналичных денег. В мире пропорция примерно такая: наличных денег 10 процентов, а 90 процентов — безналичные средства, которые создаются коммерческими банками. К сожалению, этой простой истины не понимают даже некоторые экономисты. То есть под один рубль, размещенный на депозите, коммерческий банк может создать несколько новых рублей, условно говоря, до 10. А в некоторых странах нет даже никакого норматива, они могут «печатать» эти безналичные деньги без ограничений, лишь бы был на них спрос. Данная модель уже заканчивает свое существование.

Поясню на примере. Масса денег определяется объемом выданных кредитов. Предположим, в стране X банки выдали кредитов на сумму 1 миллион единиц. Значит, должны быть еще проценты, условно говоря, 10. Итого обязательства составляют 1 миллион 100 тысяч денежных единиц, а денег в обращении только миллион, то есть средств недостаточно, чтобы вернуть все долги. В результате получается, как в детской игре, где ребенку не хватает стульчика — это образ банкротства.

Для того чтобы как-то поддержать экономику (не устраивать же каждый год кризисы), банки говорят: «Мы рефинансируем ваш долг и дадим новый кредит». За счет новых кредитов вы покроете свои обязательства по ранее выданным. В итоге выстраивается пирамида долгов. Клиенты банков привыкают, что им рефинансируют долги, дают новые кредиты. И вот человек приходит в 10-й раз, а ему говорят, что больше не дадут. Догадываетесь почему? Все очень просто: уже исчерпаны все возможности обеспечения.

Помните в «Венецианском купце» Шекспира был ростовщик Шейлок, который говорил: «Мне не проценты интересны, мне важен залог». Таким образом, банки перераспределяют в пользу «хозяев денег» активы, имущество, богатства. С каждым раундом кризиса богатство все больше стягивается в одних руках. В старых учебниках политэкономии этот процесс назывался централизацией и концентрацией капитала. На самом деле рано или поздно все богатство окажется в руках «хозяев денег», если, конечно, этот процесс не остановить. Более того, все богатство мира будет в конце концов принадлежать «хозяевам денег», при этом люди будут еще им должны.

— Но процесс как-то остановить можно?

— Это очень серьезный вопрос. Для подобного надо сначала понять, с кем имеем дело. Я не уверен, что среди ваших читателей хотя бы один из 10 или из 100 понимает, как устроен данный механизм. Более того, думаю, что среди ваших читателей немало таких, кто достаточно легкомысленно пользуется услугами коммерческих банков, а это небезопасно.

— А вам удается не пользоваться услугами банков?

— Полностью, конечно, сегодня без банков уже обойтись нельзя. По возможности я минимизирую свои отношения с банками. И уж точно не пользуюсь их кредитами. Еще раз повторяю, что банковский мир представляет из себя двухъярусную конструкцию: наверху находится ЦБ, а внизу — коммерческие банки. ЦБ выпускает наличные деньги. Наличные купюры в вашем кошельке — продукция ЦБ, а безналичные, которые на счете где-нибудь в банке, — уже продукция печатного станка коммерческого банка, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если люди не начнут понимать разницу, вряд ли можно ожидать, что процесс будет остановлен.

Поэтому лучше останавливать процесс не где-то на уровне Госдумы, где (извините за грубое слово) старперы обсуждают какие-то законы, а на уровне университетов, где люди еще в состоянии впитывать какие-то знания и еще процесс формирования человека не завершился. Еще лучше это делать в школе или детсаду, а еще лучше в семье: объяснять ребенку, что дважды два — четыре, а не пять или три. А сегодня как по Джорджу Оруэллу: важный партийный бонза О`Брайен в министерстве любви (на самом деле это полиция и служба безопасности) на допросах задает все время вопрос Уинстону Смиту: «Так сколько же будет дважды два?» Перечитайте Оруэлла, это про наше сегодняшнее время.

«Наличные купюры в вашем кошельке — продукция ЦБ, а безналичные, которые на счете где-нибудь в банке, — это уже продукция печатного станка коммерческого банка» Фото: «БИЗНЕС Online»

«БЕЛАРУСЬ ОТКАЗАЛАСЬ ВЫПОЛНЯТЬ КОМАНДЫ «ХОЗЯЕВ ДЕНЕГ»

— Значит, вы считаете, что процесс глобализации не остановлен? Есть эксперты, которые полагают, что сами же Штаты, ратовавшие за нее, теперь хотят ее ликвидировать, поэтому будет тренд на регионализацию.

— Это временный тактический прием. Обратите внимание, что 99 процентов государств на планете достаточно оперативно отреагировали на команды, которые идут из-за мировой закулисы через Всемирную организацию здравоохранения. Значит, у руля власти находятся люди, послушные им. По-моему, подобное очевидно. Поэтому этим послушным президентам, премьерам, канцлерам дана команда: срочно провести достройку отдельных камер мирового концлагеря. А потом, в какой-то удобный момент времени, все эти камеры будут сведены в единый мировой концлагерь.

— То есть вы считаете, что наш президент, который хочет показаться на мировой арене самостоятельным игроком, на самом деле тоже послушный?

— Я вообще смотрю на президентов, премьеров и канцлеров как на актеров — есть более профессиональные, а есть менее. Я же сужу не по словам и жестам, а по реальным решениям и действиям. Не хочу давать никаких оценок президенту в данном случае, я хотел бы рассчитывать, что какие-то позитивные процессы пойдут.

— Так, значит, мы тоже послушная страна, а Беларусь — нет?

— Я в прошлый раз сказал, что Россия имеет статус колонии. Так что ничего не изменилось. Или вы думаете, что с принятием поправок в Конституцию мы сразу перестали быть колонией и стали суверенным государством? Ну что вы! Не будьте столь наивны.

— Но Беларусь и Швеция не вводили такие жесткие карантинные меры. Получается, они готовы не слушаться мировую закулису?

— На самом деле субъектов международного права, которые не очень отреагировали на указки ВОЗ, больше. Например, Люксембург, Лихтенштейн, Монако — это особые зоны для избранных людей, которые могут жить по особым законам и правилам. Швеция, видимо, тоже посчитала, что в данном смысле она офшорная территория и нечего им слушать глупые команды из ВОЗ. А Беларусь действительно проявила твердость, последовательность и отказалась выполнять команды «хозяев денег».

«Беларусь действительно проявила твердость, последовательность и отказалась выполнять команды «хозяев денег» Фото: kremlin.ru

«ИМЕННО «ХОЗЯЕВА ДЕНЕГ» ОПРЕДЕЛЯЮТ, ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ МОЖНО ДЕРЖАТЬ ЭКОНОМИКУ В СОСТОЯНИИ ДЕПРЕССИИ ИЛИ СТАГНАЦИИ»

— Если вернемся к кризису, он чем-то принципиально отличается от тех, что мы наблюдали?

— Он отличается только тем, что сейчас уже управление кризисными процессами перешло на глобальный уровень: именно «хозяева денег» определяют, до какой степени можно держать экономику в состоянии депрессии или стагнации. Раньше все-таки кризисы имели некий компонент стихийности и в учебниках описывалось, как он начинается, продолжается и заканчивается. Это теория экономического цикла. Начинается все с падения, потом стагнация, или депрессия, затем оживление и подъем — четыре фазы. Сейчас этот цикл может произвольно менять свои пропорции, какие-то фазы вообще могут исчезать, потому что сегодня управление кризисом идет в ручном режиме. «Хозяева денег» уже сами принимают решения. Я думаю, что они будут дожимать мировую экономику. Им нужен глобальный затяжной и глубочайший кризис, чтобы не размениваться на три обычных циклических стихийных кризиса, а прибрать к рукам то, что еще не успели, именно в результате этого затяжного суперкризиса.

— Вы называете COVID-19 спецоперацией. Это не было случайностью, когда, как утверждают ученые, коронавирус перешел от животных к человеку?

— Таких вирусов в мире десятки и сотни. Если навести на какой-то вирус микроскоп и телескоп, то человеку покажется, что это не вирус, а какой-то страшный зверь. Какие-то ученые считают, что в организме человека данный коронавирус существует с момента рождения. Поэтому если посмотреть на статистику смертности от разных причин, то коронавирус находится где-то на пятом-десятом месте. Есть гораздо более опасные заболевания, которые ведут к массовой смертности. Что самое удивительное, в результате этого карантина смертность по основным причинам резко возросла, потому что люди находились в состоянии стресса, в условиях изоляции, без свежего воздуха и солнца, им предоставлялась медицинская помощь по остаточному принципу, поскольку все было брошено на борьбу с коронавирусом. Я уже видел некоторые предварительные оценки: смертность от других заболеваний выросла существенно, этот прирост в несколько раз превышает смертность от коронавируса. Более того, американские и итальянские медики, вирусологи, врачи проводят ревизию тех заключений, которые выносились по смертным случаям. Выясняется, что в 80–90 процентах случаев причина не коронавирус, а все-таки какие-то хронические заболевания человека. Здесь ложь и обман зашкаливают. Опять же «хозяева денег», используя свой универсальный инструмент — деньги, добиваются нужного результата. Возьмем американское здравоохранение, поскольку по США картина исчерпывающая: там выплаты из страховых компаний по случаям, связанным с COVID-19, в несколько раз превышают выплаты по лечению пациентов с другими заболеваниями. То есть появился прямой денежный мотив, чтобы везде писать COVID-19. Слава богу, есть совестливые врачи, которые отказываются участвовать в этой, по сути, скрытой форме коррупции.

— Вы говорите, что в интересах «хозяев денег», чтобы кризис был затяжным. Сколько же он продлится? Как я понимаю, на V-образный отскок рассчитывать не стоит?

— Мне трудно сказать. Если возьмем кризис 2008–2009 годов, острая фаза продолжалась примерно год. Если отсчитывать от начала февраля, то, согласно сценарию предыдущего кризиса, где-то к февралю 2021-го все должно закончиться, и дальше экономика должна перейти в фазу депрессии или оживления. Кстати, после того кризиса 2008–2009 годов экономика не перешла в фазу восстановления, она застряла в фазе депрессии, которая длилась целое десятилетие. Это, конечно, очень настораживало.

Я приведу параллель с кризисом 1930-х, когда острая фаза продолжалась три года — с октября 1929-го до осени 1933 года. Дальше была депрессия, которая длилась пять-шесть лет, экономика никак не могла выкарабкаться, оживление не происходило. Поэтому одна из причин Второй мировой войны в том, что надо было как-то преодолеть кризис за счет военных методов. Ведь и в текущем десятилетии, в 2015–2017 годах, мировая закулиса прорабатывала сценарий выхода из кризиса через масштабную войну. Но тогда такой вариант выхода из кризиса отбросили, потому что эффект бумеранга мог быть серьезным.

— Но если в интересах этой закулисы кризис, то зачем способствовать выходу из него, в том числе военным путем?

— В текущем десятилетии произошла важная метаморфоза — завершилось формирование нового поколения политических лидеров. Это дрессированные «хомяки», которые гарантированно могли выполнить в 2020 году команду «хозяев денег». Еще 10 лет назад такая команда сработала бы наполовину, а сейчас уже на 99 процентов. Так что тут политика и экономика неразрывно связаны друг с другом.

«Хозяевам денег» нужен глобальный затяжной и глубочайший кризис, чтобы не размениваться на три обычных циклических стихийных кризиса» Фото: «БИЗНЕС Online»

«ЦБ ПОВТОРЯЕТ ДЕЙСТВИЯ ФРС И ДРУГИХ ВЕДУЩИХ ЦЕНТРОБАНКОВ ЗАПАДА»

— Вы как-то писали, что сейчас все страны соревнуются по вливанию денег в экономику. Это правильная стратегия по преодолению кризиса, на ваш взгляд? И как на данном фоне выглядим мы?

— Это акт отчаяния, рефлексия на кризис. Понятно, что удастся смягчить остроту кризиса. Конечно, когда говорят про вливания, то имеют в виду США, ЕС, Японию. Но, спасая экономику на данном отрезке, они разрушают ключевые элементы той конструкции, которая создавалась на протяжении веков, имею в виду финансово-банковскую систему, потому что, конечно, ФРС вряд ли уже сможет остановиться. Некоторые считают, что нужно понижать инвестиционный рейтинг США по долгу, их долговые обязательства уже не отвечают стандартам и т. д. То есть это все вписывается в те прогнозы и сценарии, которые давно озвучивались политологами, футурологами и даже пророками. Сегодня в Америке вспоминают Эдгара Кейси, который еще в 1930–1940-е годы в сомнамбулическом состоянии диктовал какие-то пророчества, вокруг него дежурили стенографисты, которые все записывали. Теперь на любой случай и по каждому чиху достают из архивов записи Кейси. Сейчас в Америке очень популярна запись о том, что 44-й президент США — последний президент Америки. Сначала считали по-другому, и 44-м был Обама. Но потом пришел Трамп, и пересчитали, потому что в конце XIX века один президент — Стивен Кливленд — был неправильно посчитан (он находился дважды в Белом доме, но с разрывом на один срок, поэтому его посчитали дважды, а надо один), поэтому вроде Трамп действительно 44-й. В книге Коулмана один из членов «Комитета 300» тоже говорит, что 44-й президент будет последним. Сегодня мы часто имеем дело с самосбывающимися пророчествами. Самый простой пример: у Ильфа и Петрова описаны обитатели «Вороньей слободки», которые чувствовали, что что-то произойдет, все застраховались на серьезные суммы и после этого сидели в тревожном ожидании, когда же она загорится. Она и загорелась. Это литературный пример самосбывающегося прогноза.

— Вы часто и очень жестко критикуете экономические власти России. Как вы думаете, в период пандемии могли они себя вести иначе и принимать более эффективные решения?

— А вы бы себя в какой-то иной ситуации как-то иначе вели, чем как вы привыкли? Предположим, хулиганили, нецензурно выражались? Все-таки вы сложившийся человек с определенными ценностями и понятиями о добре и зле. Вряд ли вы будете вести себя как-то кардинально иначе. Поэтому ваш вопрос странный. А что заставит их поменять свое поведение на этих государственных постах? Они являются членами колониальной администрации, четко продолжают выполнять команды, которые идут из мировой закулисы. Они, что ли, одномоментно превратятся из Савлов в Павлов? Я не вижу такой возможности. Может, кто-то отдельно взятый действительно превратится из Савла в Павла, но чтобы все одномоментно… Это все равно что все фарисеи, о которых написано в Евангелии, стали бы одномоментно христианами. Тогда бы история по-другому развивалась.

— В таком случае насколько эффективны меры по тушению кризисного «пожара»?

— Это все равно что человека неправильно лечат, когда он находится на последнем издыхании. Ошибочно был поставлен диагноз, неверно составлена программа лечения. Может быть, просто непрофессионалы это сделали? Или специально хотели данного человека отправить на тот свет? И вот человек чувствует, что через час или день уйдет на тот свет, но просит: «Ребята, вколите мне морфия, может, я еще день протяну, лишний день жизни». То, что сегодня мы наблюдаем, — это вкалывание лошадиных доз морфия.

— Вы под морфием понимаете в том числе снижение ставки?

— Я подразумеваю лошадиные дозы денежных вливаний — это наркотик. Но он не лечит.

«Если говорить про ЦБ РФ, то он повторяет действия ФРС и ЕЦБ с некоторым временным лагом» Фото: «БИЗНЕС Online»

— Вы в прошлый раз говорили, что весь мир сидит на этом наркотике. Теперь, значит, и у нас процесс пошел?

— Если говорить про ЦБ РФ, то он повторяет действия ФРС и ЕЦБ с некоторым временным лагом. Например, снижение ключевой ставки. ФРС радикально снизила ключевую ставку, почти до уровня плинтуса. Прошло несколько месяцев, и ЦБ тоже резко понизил ставку до 4,5 процента. Но еще не вечер.

Или включение печатного станка — то, что у них называется количественным смягчением. Недавно российский ЦБ вроде тоже включил печатный станок, чтобы влить дополнительные деньги в экономику. Однако выяснилось, что нет спроса на дополнительные средства, но это уже другая проблема. Так что с некоторым временным лагом ЦБ повторяет действия ФРС и других ведущих Центробанков Запада. Может, тоже начнет кормить наркотиком пациента, который, возможно, почувствует некоторое облегчение, но летальный исход неизбежен. Нужны другие врачи, диагноз и программа лечения.

— А был ли другой вариант? Насколько я понимаю, по вашему мнению, надо было ввести ограничения на трансграничные операции. Может, налог Тобина, как предлагал Глазьев?

— Для начала нужна национализация власти, то есть сделать так, чтобы у нас была не колониальная администрация, а национальное правительство. К сожалению, этого пока нет.

— Как подобное сделать? Как видим, поправки к Конституции не помогают.

— Да, это смешно. Бумага все вытерпит. Еще 50 лет назад, когда я учил в университете право, мудрый советский профессор говорил, что юридические нормы фиксируют реально сложившиеся отношения и нормы поведения людей, а не наоборот. Вы можете написать в Конституции, что люди и чиновники в РФ должны стать ангелами, но вряд ли такая статья поможет изменению человека. Так что бумага все вытерпит.

На самом деле если говорить серьезно о поправках, то там вопрос власти не решен. 75-ю статью обошли стороной, а она касается ЦБ. Статья осталась незыблемой, соответственно, все остальное не имеет особого значения. Парламент — это фиговый листочек, который прикрывает реальную власть ЦБ. Так что я особенно не склонен надеяться, что поправки оживят. Скорее всего, люди будут оживать в результате неких перегрузок, так устроена наша жизнь. Как сказал один мой знакомый профессор, человек — это скотина, которая все время вниз стремится, поэтому необходимы встряски, чтобы человек вспомнил, что он не скотина.

«Эти нановакцины содержат определенные наночипы, которые вводятся в человека и остаются там навсегда» Фото: «БИЗНЕС Online»

«Я ВИЖУ ПРИЗНАКИ ГОТОВЯЩЕГОСЯ ГЕНОЦИДА»

— В одной из своих статей вы писали, что чипизация и вакцинация связаны. Это один из вариантов того, как загнать всех в цифровой концлагерь? Можно ли через вакцину всех чипировать и сделать подобное массово?

— Я не такой глубокий специалист в этом вопросе, в данном случае опираюсь на иностранные источники. Подобные нановакцины содержат определенные наночипы, которые вводятся в человека и остаются там навсегда. Эти наночастицы позволяют идентифицировать гражданина. Все стекается в общую базу данных, в том числе информация наружного наблюдения за человеком, данные, которые поступают от умных вещей, включая в первую очередь iPhone и т. д. Так что это более чем вероятно.

Билл Гейтс некоторое время назад откровенно говорил, что такие вакцины нужны. Три года назад он запустил проект ID2020 — проект идентификации людей. С помощью денег своего фонда он пытается начать такую идентификацию прежде всего в слаборазвитых странах Азии и Африки.

— «14 мая 2020 года российский президент дал правительству поручения по построению этого самого „дивного нового мира“ на просторах нашего Отечества. За „генетическим редактированием“ скрывается убийство народа России», — пишете вы в одной из своих публикаций. Как я понимаю, это касается проекта «Геном россиян», который будут осуществлять предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и «Роснефть»?

— Это проект, связанный с проведением расовой генетической политики. Чтобы ответить на ваш вопрос, надо танцевать от Чарльза Дарвина, который сказал, что человек произошел от обезьяны. Это страшная глупость. Дарвин написал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» — вторая половина в названии это для англосаксов (они и есть та самая «благоприятная раса»), а все остальные ближе к животному миру (так сказать, «неблагоприятные расы»). Это расовая теория англосаксов, та «теоретическая» база, на которой выстраивалась евгеника, которая делит людей на благоприятные и неблагоприятные расы. Потом евгеника перекочевала в США, там она имела прикладной характер, когда принимались законы о расовой сегрегации, насильственной стерилизации, ограничениях и запрете импорта граждан определенной национальности. В общем, ярко выраженная расовая этническая политика в пользу белого англосаксонского населения. А в 1930-е годы англосаксы начали обучать евгенике специалистов из Третьего рейха, особенно после 1933 года, когда к власти пришел Гитлер. В гигантских масштабах практическая евгеника реализовывалась в Третьем рейхе. На Нюрнбергском процессе евгеника была осуждена. Но в работах по евгенике используются такие термины, как «генетическая коррекция». А если вы посмотрите на те документы, которые только что были приняты по генетике у нас в России, там тоже есть такой термин. Видимо, люди, которые готовили этот документ, не знают историю евгеники, они не знают Нюрнбергского процесса. Я думаю, что подобное тоже делается по командам из закулисы. Это страшная вещь. Я вижу признаки готовящегося геноцида.

— То есть вы предполагаете, что будут массово убивать людей?

— Например, представители низших рас ограничиваются в правах, могут стерилизовываться. Люди с серьезными отклонениями от норм могут просто уничтожаться, как было в Третьем рейхе. Это серьезные вещи. Особенно удивляет то, что подобное принимается в разгар вирусно-экономического кризиса, когда, казалось бы, надо заниматься другим. В данном случае мы имеем дымовую завесу, за которой решаются совершенно другие вопросы — выстраивание электронного концлагеря.

— Можем ли мы себя как-то защитить?

— В одиночку вряд ли кто-то сможет защититься. Это возможно через просвещение, образование, СМИ. Надеюсь, ваша газета тоже заинтересована, чтобы подобные проекты не реализовали. Мы должны компенсировать то, что было упущено при обучении молодежи в школе, вузе. Сегодня в вузах конвейерное производство дураков. Поэтому мы должны нейтрализовать эту деятельность.

Если хотите защититься, вы должны понять, что такое генетика, генетическая коррекция, кто такой Чарльз Дарвин и какой вклад он внес в уничтожение человечества. Ведь, когда преподавал в МГИМО, я проводил социологические мини-опросы в группе и спрашивал: откуда взялся человек? Получалось, что 50 процентов считают: Бог создал, а 50 процентов, что произошел от обезьяны. Так если от обезьяны, туда и отправляйся. Так что «хозяева денег» как раз пытаются сделать, чтобы человек стал обезьяной. В то, что человек произошел от обезьяны, я не верю, а в то, что его могут превратить в нее, — запросто. Такие насущные вещи надо объяснять людям. С этого и может начаться наше возрождение.





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