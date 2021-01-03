Вакцины роста. Какими будут курс гривни, ВВП, инфляция и безработица в Украине в 2021 году — прогноз

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Сдержанный оптимизм — доминирующее настроение экономики-2021 (Фото: Depositphotos/celt.sarmat.gmail.com)

Украинская экономика в 2020 году перенесла самый нетипичный кризис в своей истории. Пандемия COVID-19 в нашей стране оказалась отягощена политическими шоками в виде спорных локдаунов и обрыва кредитной линии МВФ. Несет ли 2021-й оздоровление?

Что было под елкой

Черный лебедь коронакризиса клюнул экономику Украины в марте 2020 года. Гривня сразу оказалась среди наиболее девальвирующих валют мира, тогда как в 2019 году, наоборот, была в топе по ревальвации. Парламент принял изменения в госбюджет 2020, нарастив дефицит с 2% до 7,5%. Это загнало страну в экономический тупик на фоне падения ВВП во втором квартале на 11,4%. В течение года в Украине сменилось два министра финансов. Все эксперты пересматривали макропрогноз на 2020 год в сторону ухудшения.

Повышенный докризисный спрос на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) сыграл злую шутку с партией власти президента Зеленского. На Банковой посчитали, что обойдутся без помощи Международного валютного фонда (МВФ) и смогут долго и дешево занимать деньги через продажу ОВГЗ. Поэтому власти не напрягались с выполнением условий программы кредитования. Но все резко изменилось после начала пандемии COVID-19, которая спровоцировала бегство инвесторов из бумаг развивающихся стран, таких как Украина. Источники финансирования расходов госбюджета в пиковый год по выплате госдолга закрылись.

В Украине к решению проблемы подключили Национальный банк, который власти начали склонять к возможности необеспеченной эмиссии, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Среди экспертов началась дискуссия на эту тему. Бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что они категорически против какой-либо эмиссии, так как это катастрофически отразится на макрофинансовой стабильности страны. При этом, регулятор начал выдавать долгосрочные кредиты рефинансирования для банков под залог ОВГЗ, что открыло рыночную возможность покрывать затраты госбюджета с помощью ликвидности банковской системы. В то же время, НБУ продолжал строго выступать против допэмиссии гривни за счет прямого выкупа ОВГЗ в свой портфель. Но коммерческие банки не спешили активно пользоваться долгосрочным рефинансированием, а в этом время на горизонте уже появился бюджетный кризис.

Под давлением бизнес-сообщества и медиа, власти включили турборежим для выполнения двух ключевых структурных маяков МВФ в противовес олигархическому лобби в Верховной Раде — принятие закона о рынке земли, а также о банках, так называемый анти-Коломойский закон, чтобы закрепить гарантии перед МВФ о том, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим собственникам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Оба закона несмотря на сильное сопротивление были приняты, после чего в течение двух недель совет директоров МВФ утвердил новую программу Stand-by для Украины — на 18 месяцев в размере $5 млрд. На следующий день, 10 июня, Украина получила первый транш в $2,1 млрд. Это свело к минимуму вероятность дефолта Украины.

Но уже 11 июня комитет ВР по финансам начал рассмотрение постановления, разработанного приближенным к олигарху Коломойскому депутатом Александром Дубинским, против тогдашнего главы НБУ Якова Смолия. 1 июля Смолий заявил о том, что подал заявление об отставке из-за политического давления.

16 июля вместо Смолия был назначен председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. После назначения Шевченко, в НБУ началась череда кадровых перестановок как в правлении, так и на уровне глав департаментов. Несмотря на заявления Шевченко о том, что он продолжит политику предыдущего правления НБУ, МВФ поставил на паузу текущую программу для Украины. Ударом по институциональной независимости НБУ стало решение его совета вынести выговор и выразить недоверие двум технократам в правлении центробанка Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. После этого в НБУ перераспределили оргструктуру, в результате чего основные полномочия, в частности, по банковскому надзору перешли от Рожковой к Шевченко.

Была предпринята попытка свернуть корпоративную реформу в Украине и вытеснение из набсоветов (НС) госкомпаний и банков иностранцев. Оклады в набсоветах с 1 апреля были ограничены до десятикратного минимального оклада в 47 тыс. грн в месяц. А в информационном поле с подачи президента Зеленского стал насаждаться нарратив «наблюдать выгоднее, чем работать».

Но самые большие проблемы Украине принес провал с антикоррупционной политикой и судебной реформой. Попытки уволить главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и назначение руководства САП — это еще полбеды. Конституционный суд Украины пошел дальше Слуг народа и принял решение, которым вообще свернул всю антикоррупционную реформу в Украине.

Решение Конституционного суда словно отрезвило исполнительную власть и подтолкнуло к более решительным шагам навстречу МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко отбыл в Вашингтон, где провел встречу с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар. Потом правление НБУ опять изменило оргструктуру, таким образом, чтобы полномочия были распределены равномерно между членами правления.

Минфин смог согласовать с Фондом проект госбюжета 2021, уменьшив размер дефицита.

Парламент принял госбюджет-2021 на заседании 15 декабря. Бюджет построен на макропрогнозе Кабмина, в котором указано, что в 2021 году: номинальный ВВП составит 4,5 трлн грн, а его реальный рост — 4,6%, инфляция будет на уровне 7,3%, среднемесячная официальная зарплата составит 13,6 тысяч грн, уровень безработицы — 9,2%, экспорт вырастет на 2,9%, а импорт — на 10,6%. Отметим, что Украина закончила 2020 год с рекордно низкой ставкой НБУ в 6%. А курс гривни впервые с марта пробил уровень в 28 грн/$, обновив двухлетний минимум — 28,62 грн/$ в начале ноября.

Фактически сразу же после принятия госбюджета-2021 ЕС выделил Украине макрофинансовую помощь в 600 млн евро, а Минфин провел размещение евробондов. Также Мировой банк утвердил Украине заем на $300 млн. Эти позитивные сигналы вернули спрос на ОВГЗ Минфина. Все эти события помогли решить вопрос с кризисом госбюджета 2020 года. Также ВР приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вернул обязательное электронное декларирование, отмененное Конституционным судом. Кроме того, в Украине начался новый официальный этап переговоров с МВФ, миссия которого начала работу в Украине в онлайн режиме 21 декабря и продолжится еще в январе 2021 года.

НВ Бизнес спросил экспертов инвестиционных компаний и банков о прогнозе ключевых макропоказателей экономики страны в 2021 году, среди которых — ВВП, курс гривни, инфляция и дефицит госбюджета. Большинство экспертов сосредоточились на базовом сценарии, некоторые — оценили позитивный и пессимистический варианты развития экономики Украины.

Что и почему прогнозируют банкиры и аналитики: базовый сценарий-2021

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