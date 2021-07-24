Вакцинироваться в Запорожье можно ещё одним препаратом Moderna

В Запорожье доставили ещё одну вакцину – Moderna американского производства. Ею может вакцинироваться в специальных центрах.

Об этом сообщили на сайте Запорожской облгосадминистрации.

Вакцина Moderns аналогична по своему изготовлению Pfizer и имеет 95% эффективности. Этот препарат предназначен для прививания организованных коллективов и профессиональных групп по предварительной записи.

Адреса Центров вакцинации населения от COVID-19:

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Запорожского городского совета (пр. Соборный, 88)

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Запорожского городского совета (ул. Авраменко, 4)

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5» Запорожского городского совета (ул. Запорожского казачества, 25)

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 8» Запорожского городского совета (ул. Пищевая, 2)

КУ «Запорожский областной центр молодежи» СОЖ (ул. Патриотическая, 49)

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Мелитопольского городского совета (г. Мелитополь, бульвар Хмельницкого, 46)

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Бердянского городского совета (г. Бердянск, ул. Победы, 8)

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Васильевской поселкового совета (г. Васильевка, ул . Государственная 6)

ТРК “City Mall” (г. Запорожье, ул. Запорожская, 1-б).

Центры работают в выходные дни с 09:00 до 15:00 часов (на ул. Патриотическая, 49 – с 11:00 до 16:00 часов). Центр на базе КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи № 8» Запорожского городского совета (г. Запорожье, ул. Пищевая, 2) работает по средам с 09:00 до 15:00. Центр вакцинации на базе ТРК “City Mall” работает ежедневно с 11:00 до 17:30.

Записаться к центру массовой вакцинации можно онлайн через медицинскую информационную систему (МИС) или по ссылке http://health.zp.ua/, а также по телефону центра.

Ранее Inform.zp.ua публиковал график работы Центров, где прививают новопривезённой вакциной.

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