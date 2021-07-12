Вакцинация Pfizer — где в Запорожье можно сделать прививку

Вакцина Pfizer/Comirnaty скоро будет доступна в центрах массовой вакцинации. В том числе ее получат и запорожские центры.

В Минздраве уточнили, что для вакцинации населения от коронавируса в Украину поставят еще 1 млн доз вакцины Pfizer.

Кого будут вакцинировать препаратом Pfizer:

Вакцину теперь использовать в центрах массовой вакцинации. Там она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

В Запорожской области работает уже девять Центров вакцинации населения от COVID-19. В Украине всего 197 таких Центров. В каждом из них можно бесплатно получить вакцину от коронавируса, в Запорожской области в том числе.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Каждый желающий может записаться в очередь на прививку через платформу “Дія” или непосредственно прийти в центр массовой вакцинации в порядке живой очереди. Главное взять с собой паспорт и не иметь явных медицинских противопоказаний.

Центры вакцинации населения от COVID-19 в Запорожской области:

Запорожье

«Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Запорожского городского совета (г. Запорожье, пр. Соборный, 88);

«Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Запорожского городского совета (г. Запорожье, ул. Авраменко, 4);

«Центр первичной медико-санитарной помощи № 5» Запорожского городского совета (г. Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25)

«Центр первичной медико-санитарной помощи № 8» Запорожского городского совета (г. Запорожье, ул. Пищевая, 2)

«Центр первичной медико-санитарной помощи № 10» Запорожского городского совета (г. Запорожье, бульвар Шевченко, 25);

«Запорожский областной центр молодежи» СОЖ (г.Запорожье, ул. Патриотическая, 49);

Васильевка

«Васильевский центр первичной медико-санитарной помощи» Васильевского городского совета, Запорожская область (г. Васильевка, ул. Больничная 5)

Мелитополь

«Центр первичной медико-санитарной помощи» Мелитопольского городского совета (г. Мелитополь, бульвар Хмельницкого, 46).

Бердянск

“Центр первичной медико-санитарной помощи” Бердянского городского совета (Бердянск, ул. Победы, 8)

Вакцину от коронавируса в Запорожской области можно получить в выходные дни с 09:00 до 15:00 часов (кроме Центра в Запорожье по ул. Патриотическая, 49. Он работает с 11:00 до 16:00 часов).

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