Вакцина от коронавируса спасет отечественных нефтяников

Без возобновления авиаперевозок спрос на топливо не восстановится







Нефтяной рынок замер вместе с авиаперевозками. Фото Reuters



Лучше бы цены на нефть были «чуть побольше», но в целом пик экономических проблем в России пройден. С такими тезисами выступил в телеэфире президент Владимир Путин. Однако, как прогнозирует IHS Markit, восстановление спроса на нефть будет зависеть от того, получится ли возобновить в мире авиаперевозки и вернуться к доковидной экономической активности. Этого, по мнению аналитиков, «не произойдет до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса».



Мировой спрос на нефть вырос рекордными темпами – на 13 млн барр. в сутки за последние четыре месяца – с момента обвала в апреле, вызванного пандемией, сообщают в аналитической компании IHS Markit. С мая по июль мировой спрос на нефть резко вырос после того, как власти разных стран начали ослаблять карантинные ограничения.



В настоящее время спрос составляет 89% от уровня за аналогичный период 2019 года, в апреле этот показатель был 78%.



Но этот скачок временный. Темпы восстановления замедлятся в первом квартале 2021 года, прогнозируют в аналитической компании. Спрос составит около 92–95% от уровня первого квартала 2019-го.



Одним из главных негативных факторов для рынка нефти аналитики считают существенное сокращение авиаперевозок. По их данным, сейчас фактический расход авиакеросина все еще составляет лишь 50% от уровня прошлого года.



«Для восстановления спроса необходимо возобновить путешествия и поездки на работу, – пояснил вице-президент IHS Markit Джим Буркхард. – И этого не произойдет до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса».



В Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили, что мировой спрос на нефть снизится в 2020-м на 8,1 млн барр. в сутки и составит 91,9 млн барр. в сутки. «В августе МЭА впервые за долгое время пересмотрело прогноз мирового спроса в сторону понижения (ранее несколько месяцев агентство пересматривало его в сторону повышения), – обратили внимание специалисты Центра макроэкономических исследований Сбербанка. – Причины – сохранение высоких показателей заболеваемости коронавирусом, а также слабое восстановление авиационного сектора».



МЭА указывает на некоторое восстановление потребления нефти со стороны нефтеперерабатывающих заводов, однако его темпы «ослаблены» большими объемами запасов, уточнили эксперты.



По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, IHS Markit «дает чрезмерно оптимистичный прогноз». «Да, скорее всего второе полугодие ознаменуется восстановлением, но к докоронавирусным уровням экономика вернется не ранее чем через два-три года, – считает он. – Снижение деловой активности и спад потребления в результате роста скрытой безработицы во всем мире будут и дальше вести к сокращению спроса на нефтепродукты и нефть». По его уточнению, проблемой станет дефицит платежеспособного спроса.



Старший аналитик компании БКС Виталий Громадин при этом соглашается, что производство вакцины выглядит необходимым условием для полноценного возвращения нефтяного спроса и особенно это касается потребления авиатоплива.



«Причем в перспективе осени сохраняются риски второй волны эпидемии, сопутствующих карантинных ограничений (более разумного характера, но все же способных повторно ударить по нефтяному спросу). При таком негативном сценарии могут вернуться опасения переполнения нефтяных хранилищ», – предупредил эксперт.



«Возобновление интенсивного авиасообщения между странами и городами, создание эффективной вакцины от коронавируса действительно можно считать основополагающими факторами для возвращения стабильного спроса на нефть и энергоносители в целом. Однако здесь нигде не говорится о сценарии, что будет, если вирус способен мутировать и если пандемия пойдет по новой спирали», – замечает старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова.



Сотрудничество стран ОПЕК+ позволяет избежать повторения нефтяного шока, но более низкие ценовые уровни, вблизи 40 долл. за баррель, вполне могут вернуться на рынок в ближайшие месяцы, считает также Громадин.



Правда, эксперт уточнил, что «не исключен и такой сценарий, при котором для соблюдения социального дистанцирования при перелетах придется использовать гораздо больше самолетов, что соответственно будет позитивно влиять на спрос на топливо».



Около двух третей добываемой нефти используется именно для производства различных видов топлива. Так что без полного воврата к прежней транспортной мобильности восстановления спроса в следующем году до докризисных уровней ждать не стоит, считает аналитик компании «Финам» Алексей Калачев. «Кроме того, избыток запасов не позволит разогнать цены до уровней, когда низкорентабельные проекты снова станут прибыльными», – ожидает Калачев. Но и для нового обвала нефтяных цен сейчас видимых причин нет, добавляет он.



Из объяснений аналитика компании «Фридом Финанс» Евгения Миронюка следует, что сланцевым разработчикам пережить новые кризисные удары будет проще, чем традиционным: «Даже если на среднесрочный промежуток времени (6–12 месяцев) большую часть сланцевой добычи придется заморозить, расконсервация таких буровых будет гораздо менее капиталоемкой, чем трудноизвлекаемых месторождений Сибири».



В итоге, по прогнозу Калачева, экспортные нефтяные доходы РФ не вернутся в 2021 году на докризисный уровень, «а будут примерно на 30% ниже».





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