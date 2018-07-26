В Житомирской области 2019 год станет годом Бандеры

Житомирский областной совет объявил 2019 год в области годом лидера украинских националистов Степана Бандеры

Также областной совет рекомендлвал Житомирской мэрии при формировании бюджета на 2019 год предусмотреть средства для установки памятника Степану Бандере, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В следующем году 1 января исполняется 110 лет со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога украинского национального движения ХХ века, председателя провода ОУН», — говорится в сообщении.

Теперь облсовет разработает план мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры и предусмотрит средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год.

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