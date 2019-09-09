В Запорожской области на трассе взорвалась машина ВСУ. Новости политики

В Запорожской области во время передислокации воинской части на новое место службы взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами

Обстоятельства происшествия расследуют работники Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, военная часть, номер которой в ГБР не называют, осуществляла передислокации на новое место несения службы. Один из грузовых прицепов колонны военной техники на марше загорелся, а затем произошло несколько взрывов.

«В прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах. Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали», — рассказали в ГБР.

Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (Неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник